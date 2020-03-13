Том Хенкс розповів, як вони з дружиною переносять коронавірус

Новини шоу бізнесу:Актор заразився коронавірусною інфекцією COVID-19 на зйомках фільму в Австралії.

12 березня Том Хенкс оголосив, що разом з дружиною Ритою Вілсон заразився коронавірусом в Австралії. Хоча 63-річний актор відразу ж сказав, що їхні симптоми не надто серйозні (втома, болі в тілі, озноб, невелика температура), фанати і друзі пари сполошилися. У новому пості в Instagram Хенкс розповів, як вони справляються з інфекцією.

"Ми з Ритою хочемо подякувати всім, хто так добре піклуватися про нас тут в Австралії. У нас COVID-19 і ми знаходимося в ізоляції, тому не передаємо його нікому іншому. Є ті, у кого він може викликати дуже серйозне захворювання. Ми приймаємо це крок за кроком. Є речі, які всі ми можемо зробити, щоб подолати це, дотримуючись порад експертів і піклуючись про себе і один про одного, хіба ні? Пам'ятайте, що, незважаючи на всі поточні події, в бейсболі не плачуть", - написав Хенкс.

"Ми вдячні за ваші молитви, любов і підтримку. Це дуже багато значить і підтримує нас", - додала 63-річна Вілсон.

Раніше сини подружньої пари, 42-річний Колін і 29-річний Чет, запевнили, що їхні батьки "почуваються добре і перебувають у гарному настрої".

"Вони обидва в порядку. Вони не такі вже хворі і не турбуються про це. Очевидно, вони виконують необхідні запобіжні заходи. Але я не думаю, що про щось варто надто турбуватися", - сказав Чет Хенкс.