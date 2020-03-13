Том Хенкс розповів, як вони з дружиною переносять коронавірус

12 березня Том Хенкс оголосив, що разом з дружиною Ритою Вілсон заразився коронавірусом в Австралії. Хоча 63-річний актор відразу ж сказав, що їхні симптоми не надто серйозні (втома, болі в тілі, озноб, невелика температура), фанати і друзі пари сполошилися. У новому пості в Instagram Хенкс розповів, як вони справляються з інфекцією.
"Ми з Ритою хочемо подякувати всім, хто так добре піклуватися про нас тут в Австралії. У нас COVID-19 і ми знаходимося в ізоляції, тому не передаємо його нікому іншому. Є ті, у кого він може викликати дуже серйозне захворювання. Ми приймаємо це крок за кроком. Є речі, які всі ми можемо зробити, щоб подолати це, дотримуючись порад експертів і піклуючись про себе і один про одного, хіба ні? Пам'ятайте, що, незважаючи на всі поточні події, в бейсболі не плачуть", - написав Хенкс.
"Ми вдячні за ваші молитви, любов і підтримку. Це дуже багато значить і підтримує нас", - додала 63-річна Вілсон.
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Hello folks. @ritawilson and I want to thank everyone here Down Under who are taking such good care of us. We have Covid-19 and are in isolation so we do not spread it to anyone else. There are those for whom it could lead to a very serious illness. We are taking it one-day-at-a-time. There are things we can all do to get through this by following the advice of experts and taking care of ourselves and each other, no? Remember, despite all the current events, there is no crying in baseball. Hanx
Раніше сини подружньої пари, 42-річний Колін і 29-річний Чет, запевнили, що їхні батьки "почуваються добре і перебувають у гарному настрої".
"Вони обидва в порядку. Вони не такі вже хворі і не турбуються про це. Очевидно, вони виконують необхідні запобіжні заходи. Але я не думаю, що про щось варто надто турбуватися", - сказав Чет Хенкс.