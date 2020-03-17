Меган Маркл відмовилася від акторської кар'єри

Новини шоу бізнесу:Меган Маркл з більшою ймовірністю створить власну виробничу компанію, ніж буде зніматися у фільмах.

Меган Маркл не планує йти в кіноіндустрію. Дружина принца Гаррі з більшою ймовірністю створить власну виробничу компанію, ніж буде зніматися у фільмах..

"Меган абсолютно не зацікавлена в тому, щоб знову грати. Вона не збирається бути героєм Marvel або принцесою Діснея - нічого з цього. Це повністю суперечить їхнім планам", - розповіло джерело.

Принц Гаррі та його дружина Меган Маркл близькі до підписання багатомільйонної угоди з компанією Netflix, і вони можуть в подальшому піти по стопах Барака і Мішель Обами.

Також зазначається, що Меган намагається якомога уважніше ставитися до свого сина Арчі і оберігати його від неприємностей, оскільки нещодавно коронавірус заразив їх близьку подругу Софі Трюдо.

Повідомляється, що вони дуже турбуються про її здоров'я. Дружині канадського прем'єр-міністра Трюдо був поставлений діагноз коронавірус після повернення з Лондона минулого тижня, а тому Сассекські стурбовані її здоров'ям і, звичайно ж, не хочуть, щоб подібне торкнулося їх.