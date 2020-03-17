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Королева Летиція і король Філіп VI поміщені на карантин

Королева Летиція і король Філіп VI поміщені на карантин
13:51 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Іспанські монархи перебувають вдома у своєму палаці в Мадриді на карантині.

Король і королева кілька днів тому зустрічалися на заході з міністркою Іспанії Ірені Монтеро.

Після чого 32-річна політикиня звернулася до медиків зі скаргами на погане самопочуття і у неї був діагностований коронавірус.

Король Філіп VI і королева Летиція теж пройшли тест на вірус COVID-19, який виявився негативним.

Тепер подружжя дотримуються карантинних заходів, втім, як і інші члени іспанської королівської родини, пише ТСН. Найближчим часом жодних публічних заходів у королеви Летиції і короля Філіпа VI не заплановано. Королівське подружжя також закликає всіх залишатися вдома.

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Нагадаємо, у британській монархії у зв'язку з поширенням коронавірусу також введено карантин.

Правда, 93-річна королева Єлизавета II вирішила не скасовувати всі заходи і продовжить проводити аудієнції в Букінгемському палаці.

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Карантин, Коронавірус, Королівська родина, Іспанська родина, Іспанські монархи.
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