Подружжя Блейк Лайвлі Та Раяна Рейнольдса не залишилося осторонь боротьби з коронавірусом

Новини шоу бізнесу:Так, Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс вирішили подбати про харчування тих, хто опинився на межі голоду через пандемію.

Про свою матеріальну допомогу жителям США та Канади зіркове подружжя оголосило на особистих сторінках в інстаграмі. Так, Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пожертвували 1 мільйон доларів – понад 26 мільйонів гривень – у фонд двох благодійних організацій – Feeding America и Food Banks Canada.

Представники організацій допомагають дорослим та малозабезпеченим сім'ям продовольчими товарами.

Коронавірус жахливо повпливав на літніх людей і людей з малими прибутками… Бережіть себе. Залишайте місце для радості. Зателефонуйте кому-небудь, хто ізольований і може потребувати зв'язку, – написав Раян Рейнольдс.

Не менш зворушливо про ситуацію висловилася й голлівудська акторка та багатодітна матуся Блейк Лайвлі: "Пам'ятайте про любов, яка, незважаючи ні на що, пройде через все це. Всі ми можемо зробити щось одне для одного, навіть якщо для цього просто потрібно залишитися вдома".

Переглянути цей допис в Instagram @feedingamerica @foodbankscanada Допис, поширений Blake Lively (@blakelively) 16 Бер 2020 р. о 5:06 PDT

Незважаючи на загальну паніку, зіркова пара вирішила розвеселити шанувальників дотепними жартами. Так, акторка розповіла, що її чоловік зберігає "емоційну дистанцію" зі своєю тещею, проте нічого його не врятує від зв'язку з нею у період карантину. Натомість сам Раян Рейнольдс поділився номером зіркового колеги Г'ю Джекмана – 1-555-Г'ю, якому можна телефонувати на випадок нудьги в ізоляції.