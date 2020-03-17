Ольга Куриленко пояснила, чому її не госпіталізували з коронавірусом

Новини шоу бізнесу:Голлівудська акторка українського походження Ольга Куриленко хворіє на коронавірус.

Зірка перебуває у власному помешканні та не була госпіталізована після позитивних проб на вірусну недугу. У мережі вона вирішила пояснити, чому її не забрали до лікарні.

На інстаграм-сторінці Ольга Куриленко вирішила подякувати прихильникам, які засипали її словами підтримки. Зворушена акторка зізналась, що наразі перебуває у Лондоні та інформує лікарів про стан свого здоров'я. Знаменитість не поїхала до шпиталю, оскільки вони переповнені.

Чому я не в лікарні? Тому що лікарні повні, і вони приймають лише пацієнтів, які борються за життя, якщо я правильно розумію. Мені сказали, що, якщо мені стане гірше – тоді викликати швидку допомогу, – розповіла Ольга Куриленко.

Окрім цього, акторка дала відповіді на найпоширеніші питання серед прихильників. Зокрема, Ольга Куриленко зізналась, що здала пробу на коронавірус у британському шпиталі. У неї різко підвищилась температура до 39 градусів, тому вона зателефонувала на швидку. Пробу беруть мазком з горла, і це безболісно. А от щодо того, де саме Ольга Куриленко могла заразитись вірусом, вона не має відповіді.

"Де я взяла коронавірус? Неможливо знати. Це може бути де завгодно. Я могла доторкнутися до ручки таксі і так інфікуватись. Він живе на поверхнях! Тиждень моя температура була 38-38,5. Сьогодні вона зменшилася", – додала Ольга Куриленко.

Як відомо, Ольга Куриленко – не єдина знаменитість, у якої виявили коронавірус. З недугою борються Том Генкс та його дружина Рита Вілсон, Софі Трюдо, глава корпорації Universal Music Group Лучіан Грейндж, а також актори Ідріс Ельба, Крістофер Гів'ю, Рейчел Меттьюз.