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Ольга Куриленко пояснила, чому її не госпіталізували з коронавірусом

Ольга Куриленко пояснила, чому її не госпіталізували з коронавірусом
14:01 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Голлівудська акторка українського походження Ольга Куриленко хворіє на коронавірус.

Зірка перебуває у власному помешканні та не була госпіталізована після позитивних проб на вірусну недугу. У мережі вона вирішила пояснити, чому її не забрали до лікарні.

На інстаграм-сторінці Ольга Куриленко вирішила подякувати прихильникам, які засипали її словами підтримки. Зворушена акторка зізналась, що наразі перебуває у Лондоні та інформує лікарів про стан свого здоров'я. Знаменитість не поїхала до шпиталю, оскільки вони переповнені. 

Чому я не в лікарні? Тому що лікарні повні, і вони приймають лише пацієнтів, які борються за життя, якщо я правильно розумію. Мені сказали, що, якщо мені стане гірше – тоді викликати швидку допомогу, – розповіла Ольга Куриленко.  

 
 
 
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Thank you to everyone who has sent me well wishes, I’m overwhelmed with everyone’s kindness. I wanted to take this opportunity to answer the most common questions that I’ve been asked regarding Coronavirus. Why I’m not in hospital? Because hospitals are full and they are only taking patients that are struggling with life, if I understand correctly. I was told that if I get worse to call an ambulance. Where I got tested? In the hospital when an ambulance took me there after I called because my fever was over 39. How did I get tested? They took a swab from my throat. Where did I get coronavirus? Impossible to know. It could be anywhere. I could have touched a taxi handle and gotten it from there. It’s on surfaces! For a week my temperature was stable 38. Sometimes up to 38.5. Today it’s come down Спасибо всем за поддержку и за тёплые слова!!! Вот ответы на некоторые из ваших вопросов: Почему я не в больнице? Потому, что больницы переполнены и забирают только людей которые борются с жизнью. Мне сказали что если станет хуже звонит опять в скорую. Где мне сделали тест? В больнице куда меня привезла скорая с температурой выше 39. Как сделали тест? Берут мазок в горле. Где я заразилась коронавирусом? Невозможно знать, так как это может быть где угодно! Он на поверхностях. Я могла открыть дверь такси и поймать его с дверной ручки. Неделю моя температура была 38-38,5. Сегодня она уменьшилась #Coronavirus #коронавирусp #StaySafe

Допис, поширений Olga Kurylenko (@olgakurylenkoofficial)

Окрім цього, акторка дала відповіді на найпоширеніші питання серед прихильників. Зокрема, Ольга Куриленко зізналась, що здала пробу на коронавірус у британському шпиталі. У неї різко підвищилась температура до 39 градусів, тому вона зателефонувала на швидку. Пробу беруть мазком з горла, і це безболісно. А от щодо того, де саме Ольга Куриленко могла заразитись вірусом, вона не має відповіді. 

"Де я взяла коронавірус? Неможливо знати. Це може бути де завгодно. Я могла доторкнутися до ручки таксі і так інфікуватись. Він живе на поверхнях! Тиждень моя температура була 38-38,5. Сьогодні вона зменшилася", – додала Ольга Куриленко. 

Подружжя Блейк Лайвлі Та Раяна Рейнольдса не залишилося осторонь боротьби з коронавірусом

Як відомо, Ольга Куриленко – не єдина знаменитість, у якої виявили коронавірус. З недугою борються Том Генкс та його дружина Рита Вілсон, Софі Трюдо, глава корпорації Universal Music Group Лучіан Грейндж, а також актори Ідріс Ельба, Крістофер Гів'ю, Рейчел Меттьюз.

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Ольга Куриленко, Лікування, Лікарня, Коронавірус, Коментарі, Стан здоров'я.
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