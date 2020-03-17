Реперка Alyona Alyonа опинилася у рейтингу Forbes 30 Under 30

Новини шоу бізнесу:Українська реп-виконавиця Alyona Alyona всього за рік здобула мільйони прихильників та міжнародні премії.

Найуспішніша реперка України увійшла до європейського рейтингу 30 Under 30 від журналу Forbes.

До цього списку Forbes входять 30 знаменитостей, які до 30 років зуміли підкорити світ та зробили потужний прорив у своїй кар'єрі.

Українську виконавицю включили до списку Celebrities. Разом з реперкою у рейтинг увійшла англійська акторка, співачка та модель Кара Делевінь, італійський співак Алессандро Махмут, шведська екологічна активістка Грета Тунберг та багато інших.

"Колишня вихователька дитячого садочку переосмислила звучання репу. Alyona Alyona представляє український реп у світі. Вона гастролювала по всій Європі і є однією з провідних артистів своєї країни", – зазначається у виданні.

Що відомо про Alyona Alyona

Успішна реперка завоювала прихильність не лише вітчизняних меломанів, вона чи не першою серед українських артисток стала героїнею The New York Times та лауреаткою міжнародних премій.

Захоплювалася музикою дівчина давно, але знаменитою стала після того, коли у ЗМІ поширювалися новини про те, що вихователька дитячого садочка випустила відеокліп "Рибки", який буквально підірвав інтернет.

Саме після цього треку в співачки розпочалася справжня історія успіху та впізнаваності. У 2019 році зірка випустила свій перший альбом "Пушка". Українські видання називають її "сенсацією українського репу".