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Британська аристократка Кітті Спенсер прокоментувала ситуацію з коронавірусом

Британська аристократка Кітті Спенсер прокоментувала ситуацію з коронавірусом
19:41 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Британська аристократка Кітті Спенсер долучилася до числа відомих людей, які відреагували на ситуацію з коронавірусом.

Як відомо, саме Італія є епіцентром поширення пандемії.

Племінниця принцеси Діани Кітті багато часу проводить в цій країні. Вона обожнює відпочинок в італійських містечках, а також працює там.

На своїй сторінці в інстаграмі Спенсер поширила публікацію, в якій висловила співчуття італійцям та підтримала їх.

 
 
 
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My heart breaks for Italy and everybody suffering through this tragedy I owe an immeasurable amount to this magnificent country. I have learnt the most valuable things I know about independence, passion, work and love from my experiences in Italy and with Italian people. You are the masters of all that is great and important: talent, beauty, creativity, joy, family. My most treasured friendships and most meaningful memories have come from my time in Italy. I am so lucky to have called you “home” once upon a time and have felt inextricably bound to you since The world is a brighter place for having Italy be a part of it You have always had my heart, but it’s with you now more than ever. I am truly sorry for your pain. You are in my prayers, wonderful Italia #italy #coronavirus

Допис, поширений Kitty Spencer (@kitty.spencer)

29-річну красуню дуже турбує теперішня ситуація, яка панує у світі. Зокрема, леді розповіла, що за час перебування в Італії, в неї з’явилися дорогі серцю друзі і найкращі спогади. Для Кітті ця країна є частинкою її самої.

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Моє серце розривається за Італію і всіх, хто страждає від цієї трагедії. Я багатьма речами зобов'язана цій чудовій країні. Саме там я навчилася найціннішому – незалежності, пристрасті, роботі і коханню. Італійці є майстрами всього великого та важливого: таланту, краси, творчості, радості, сім'ї. Італіє, у тебе завжди було моє серце, але зараз воно разом з тобою більше, ніж коли-небудь. Я по-справжньому співчуваю твоєму болю, –написала в публікації Кітті Спенсер.

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Италия, Ситуация, Китти Спенсер, Коронавірус, Коментарі.
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