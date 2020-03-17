Британська аристократка Кітті Спенсер прокоментувала ситуацію з коронавірусом

Новини шоу бізнесу:Британська аристократка Кітті Спенсер долучилася до числа відомих людей, які відреагували на ситуацію з коронавірусом.

Як відомо, саме Італія є епіцентром поширення пандемії.

Племінниця принцеси Діани Кітті багато часу проводить в цій країні. Вона обожнює відпочинок в італійських містечках, а також працює там.

На своїй сторінці в інстаграмі Спенсер поширила публікацію, в якій висловила співчуття італійцям та підтримала їх.

29-річну красуню дуже турбує теперішня ситуація, яка панує у світі. Зокрема, леді розповіла, що за час перебування в Італії, в неї з’явилися дорогі серцю друзі і найкращі спогади. Для Кітті ця країна є частинкою її самої.

Моє серце розривається за Італію і всіх, хто страждає від цієї трагедії. Я багатьма речами зобов'язана цій чудовій країні. Саме там я навчилася найціннішому – незалежності, пристрасті, роботі і коханню. Італійці є майстрами всього великого та важливого: таланту, краси, творчості, радості, сім'ї. Італіє, у тебе завжди було моє серце, але зараз воно разом з тобою більше, ніж коли-небудь. Я по-справжньому співчуваю твоєму болю, –написала в публікації Кітті Спенсер.