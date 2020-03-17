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33-річна Леді Гага з'явилася на обкладинці видання повністю оголеною (Фото,Відео)

33-річна Леді Гага з'явилася на обкладинці видання повністю оголеною (Фото,Відео)
23:30 Вт, 17 Березень 2020 Телеграф nv.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Американська співачка Леді Гага стала головною героїнею свіжого номеру журналу Paper Magazine.

33-річна зірка з'явилася на одній з обкладинок видання повністю оголеною. Футуристична фотосесія, реалізована художником Фредеріком Хейманом, була створена за допомогою 3D-сканування і комп'ютерної візуалізації. 

"Зйомку здійснив бельгійський художник Фредерік Хейман, якому треба було 3D-сканування кожного дюйма її тіла, щоб згодом створити комп'ютерну візуалізацію", - зазначають у виданні.

"Я погодилася бути оголеною перед усіма в цій кімнаті. Я вважаю, що ми творимо мистецтво. І це не порнографія", - заявила Гага перед початком зйомки.

 
 
 
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@papermagazine

Допис, поширений Lady Gaga (@ladygaga)

В інтерв'ю з Paper Magazine Гага торкнулася кілька особистих тим, розповівши про свою депресію і бажання стати щасливою. Співачка також висловилася про свій діагноз, який був поставлений їй після згвалтування. Зокрема, артистка розповіла про фіброміалгію - комплекс розладів з наявністю загального больового синдрому і депресії.

 
 
 
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@papermagazine

Допис, поширений Lady Gaga (@ladygaga)

"Ми можемо обговорювати фіброміалгію годинами. Деякі люди вірять в це, деякі - ні. По суті, це невропатична біль: мій мозок перебуває у стресовому стані, моє тіло болить. Я злюся на своє тіло, злюся на свій стан, злюся, що коли я в стресі, моє тіло болить. Досягти щастя не так просто. У мене клінічна депресія. У моєму мозку відбувається щось, і дофамін і серотонін виробляються неправильно, і я не можу з цим нічого зробити", - зізналася вона.

 
 
 
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@papermagazine

Допис, поширений Lady Gaga (@ladygaga)

Гага також розповіла про виснажливі зйомки кліпу на свій новий сингл Stupid Love. Вона зізналася, що команда танцюристів, задіяна у зйомках ролика, була змучена:

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"Уявіть, що люди танцюють без перерви вісім-десять годин поспіль. Я дивилася, як вони старанно працюють - це кров і піт. Танцювати довелося в пустелі, в стані, коли тобі в очі безперервно потрапляє пісок. Вони дихали піском, вони не могли нічого бачити. Одні лише умови були жорстокими. Вони буквально падали в обморок. Але людський дух - чудова річ. Я сказала танцюристам перед тим, як ми поїхали в пустелю: "Можливо, це буде найскладніше з усього, що ви коли-небудь робили. Але коли це все закінчиться, ви озирнетеся, згадаєте цей час і зрозумієте, як багато в вас сили", - розповіла зірка.

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Все по темі:

Леди Гага, Футуризм, Фотосесия, Paper Magazine, Обкладинка, Оголена.
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