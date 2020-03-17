Скачать
Середа, 18.03.2020
До бюджету надійшло 71,6 мільйонів доларів від продажу ОВДП
До бюджету надійшло 71,6 мільйонів доларів від продажу ОВДП
Хроніка коронавірусу: що відбувається в Україні і світі 17 березня (Фото, Відео)
Хроніка коронавірусу: що відбувається в Україні і світі 17 березня (Фото, Відео)
Офіційно: всі футбольні змагання в Україні зупинені
Офіційно: всі футбольні змагання в Україні зупинені
5 ознак, які говорять про нестерпний характер вашого коханого
5 ознак, які говорять про нестерпний характер вашого коханого

Юлія Тимошенко розбурхала мережу фото в чорній масці (Фото)

Юлія Тимошенко розбурхала мережу фото в чорній масці (Фото)
22:36 Вт, 17 Березень 2020 Телеграф nv.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Народний депутат Юлія Тимошенко опублікувала в Instagram фото з Верховної Ради, де з’явилася в чорній масці.

Лідер фракції Батьківщина показала, як захищається від коронавіруса, а в підписі до кадру зазначила, що сьогодні відповідальність виходить на перший план:

"Коли відповідальність виходить на перший план", - написала Тимошенко.

У коментарях до знімка фоловери відзначили нев'янучу красу Тимошенко, а також поцікавилися, де можна придбати таку маску:

 
 
 
Переглянути цей допис в Instagram

Коли відповідальність виходить на перший план

Допис, поширений Юлія Тимошенко (@yulia_tymoshenko)

Голлівудське подружжя Генксів одужали від коронавірусу (Відео)

"Як Вам йде, де купити таку масочку", "А Вам пасує", "Маєте гарний вигляд! Маска не зіпсувала Ваш стильний образ", "Стильненько", "Ну якщо так відповідальні, чому масок по страні немає в жодній аптеці?!", "А масок в аптеках немає. Зате карантин ввели", "В Житомирі масок ніде немає", "Підкажіть, будь ласка, в якій аптеці масочку купували? І я таку ж хочу", - пишуть в Мережі.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Юлия Тимошенко, Instagram, Мережа, Коментарі, Медична Маска.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 У ДТП загинув боксер, "Український отаман" Дмитро Лісовий
02 Письменниця Ірена Карпа порівняла карантин у Франції та Україні
03 Автори фільму "Вестсайдська історія" підігріли цікавість до новинки кіно
04 Станом на 17 березня в Україні 14 випадків коронавірусу, два - летальні
05 Британська аристократка Кітті Спенсер прокоментувала ситуацію з коронавірусом
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Декларацію про доходи можна подати до 1 червня
Декларацію про доходи можна подати до 1 червня
Фігуранта справи Гандзюк Левіна арештували до 2 квітня
Фігуранта справи Гандзюк Левіна арештували до 2 квітня
Шмигаль зустрівся з послами країн “Великої сімки”
Шмигаль зустрівся з послами країн “Великої сімки”
Британська аристократка Кітті Спенсер прокоментувала ситуацію з коронавірусом
Британська аристократка Кітті Спенсер прокоментувала ситуацію з коронавірусом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся