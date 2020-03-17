Юлія Тимошенко розбурхала мережу фото в чорній масці (Фото)

Лідер фракції Батьківщина показала, як захищається від коронавіруса, а в підписі до кадру зазначила, що сьогодні відповідальність виходить на перший план:
"Коли відповідальність виходить на перший план", - написала Тимошенко.
У коментарях до знімка фоловери відзначили нев'янучу красу Тимошенко, а також поцікавилися, де можна придбати таку маску:
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"Як Вам йде, де купити таку масочку", "А Вам пасує", "Маєте гарний вигляд! Маска не зіпсувала Ваш стильний образ", "Стильненько", "Ну якщо так відповідальні, чому масок по страні немає в жодній аптеці?!", "А масок в аптеках немає. Зате карантин ввели", "В Житомирі масок ніде немає", "Підкажіть, будь ласка, в якій аптеці масочку купували? І я таку ж хочу", - пишуть в Мережі.