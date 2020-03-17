Юлія Тимошенко розбурхала мережу фото в чорній масці (Фото)

Новини шоу бізнесу:Народний депутат Юлія Тимошенко опублікувала в Instagram фото з Верховної Ради, де з’явилася в чорній масці.

Лідер фракції Батьківщина показала, як захищається від коронавіруса, а в підписі до кадру зазначила, що сьогодні відповідальність виходить на перший план:

"Коли відповідальність виходить на перший план", - написала Тимошенко.

У коментарях до знімка фоловери відзначили нев'янучу красу Тимошенко, а також поцікавилися, де можна придбати таку маску:

Переглянути цей допис в Instagram Коли відповідальність виходить на перший план Допис, поширений Юлія Тимошенко (@yulia_tymoshenko) 17 Бер 2020 р. о 3:58 PDT

"Як Вам йде, де купити таку масочку", "А Вам пасує", "Маєте гарний вигляд! Маска не зіпсувала Ваш стильний образ", "Стильненько", "Ну якщо так відповідальні, чому масок по страні немає в жодній аптеці?!", "А масок в аптеках немає. Зате карантин ввели", "В Житомирі масок ніде немає", "Підкажіть, будь ласка, в якій аптеці масочку купували? І я таку ж хочу", - пишуть в Мережі.