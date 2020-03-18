Слава Камінська поділилась з фанатами порадами щодо карантину

Солістка українського урту "НеАнгели" Слава Камінська дотримується карантину, який ввели по всій країні через загрозу поширення коронавирусу. Співачка проводить час вдома зі своїми двома дітьми - 5-річним Леоном і 4-річної Лаурою.
Артистка написала в Instagram пост, в якому поділилася з шанувальниками порадами, як весело провести час з дітьми. За словами Слави, в її рекомендаціях є багато творчості і хенд-мейду.
Свою публікацію співачка супроводила знімком, на якому зображена з сином на вулиці - обидва вони в захисних масках.
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КАК МЫ С ДЕТЬМИ БУДЕМ РАЗВЛЕКАТЬСЯ НА КАРАНТИНЕ⠀ Рекомендации мамы-артистки, присутствует много творчества и хендмейда Кулинария Я выписала список любимых вкусняшек своих младшеньких, и планирую какое-то время уделять кухне. Мы не учимся готовить борщи, в меню: желешки, лоли-попс, мороженое, цветные бутерброды. В общем, в ход пошла запрещенкаFasion из май профешн Будем декорировать старые мамины футболки! Все, что однотонное, скоро станет вип-лакшери со стразами, пайетками, радугами. Несколько тюбиков краски, пара белых футболок и на полдня мы заняты. Домашние растения Давно не доходили руки пересадить вазоны — хочу организовать бригаду из трои Будем поливать, подворачивать, беречь, читать о растениях. Еще подумываю посадить дома авокадо из косточки, прям очень интересно. Слаймы Смывки уже купила заранее, учусь на своих ошибках. Скачала несколько рецептур, если у вас есть проверенные, делитесь в комментариях Концерты и дискотек Леон у нас не по шоу-бизнесу, а вот с Лаурой планируем устроить шоу поярче МадонныРепертуар стабильный — передался генетически. Эту любовь не победить ⠀ Также будем немного учиться, ментальную арифметику никто не отменял Но пока настроение развлекательное, к образовательному вернемся через несколько дней)) пс. Даже если маски ничего не решают (а это не доказано), мне так будет спокойней. Попрошу знатных вирусологов оставить свои комментарии в пределах черепной коробки сохраняем и не скучаем
"Навіть якщо маски нічого не вирішують (а це не доведено), мені так буде спокійніше, - зазначила Камінська. - Попрошу знатних вірусологів залишити свої коментарі в межах черепної коробки".
Отже, перший пункт у списку співачки - кулінарія. "Я виписала список улюблених ласощів своїх молодшеньких, і планую якийсь час приділяти кухні. Ми не вчимося готувати борщі, в меню: желешкі, лолі-попси, морозиво, кольорові бутерброди. Загалом, в хід пішла заборонка", - поділилася Слава.
Також в планах у Камінської: декор старих футболок, пересадка кімнатних рослин, домашні концерти та багато іншого.