Слава Камінська поділилась з фанатами порадами щодо карантину

Новини шоу бізнесу:І дала кілька порад шанувальникам.

Солістка українського урту "НеАнгели" Слава Камінська дотримується карантину, який ввели по всій країні через загрозу поширення коронавирусу. Співачка проводить час вдома зі своїми двома дітьми - 5-річним Леоном і 4-річної Лаурою.

Артистка написала в Instagram пост, в якому поділилася з шанувальниками порадами, як весело провести час з дітьми. За словами Слави, в її рекомендаціях є багато творчості і хенд-мейду.

Свою публікацію співачка супроводила знімком, на якому зображена з сином на вулиці - обидва вони в захисних масках.

"Навіть якщо маски нічого не вирішують (а це не доведено), мені так буде спокійніше, - зазначила Камінська. - Попрошу знатних вірусологів залишити свої коментарі в межах черепної коробки".

Отже, перший пункт у списку співачки - кулінарія. "Я виписала список улюблених ласощів своїх молодшеньких, і планую якийсь час приділяти кухні. Ми не вчимося готувати борщі, в меню: желешкі, лолі-попси, морозиво, кольорові бутерброди. Загалом, в хід пішла заборонка", - поділилася Слава.

Також в планах у Камінської: декор старих футболок, пересадка кімнатних рослин, домашні концерти та багато іншого.