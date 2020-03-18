Принц Вільям і Кейт Міддлтон прикрасили обкладинку журналу Majesty

Новини шоу бізнесу:Подружжя було зняте для обкладинки журналу Majesty і знялося в фотосеті.

Фотосесія королівської пари вийде у квітневому номері, і вона знімалася під час недавнього туру герцога і герцогині Кембриджських в Ірландію.

Один зі знімків був зроблений в саду президентського подружжя Ірландії біля "Дзвону миру", встановленого у 2008 році на честь 10-річчя Белфастскої угоди або Угоди Страсної п'ятниці", яка поклала кінець конфлікту в Північній Ірландії, передає ТСН. Кембриджам дозволили тричі вдарити в цей дзвін. На Кетрін було довге темно-зелене двобортне пальто від Catherine Walker і в тон йому підібраний наряд довжини міді з принтом від Alessandra Rich. Замшеві туфлі-човники і зелений клатч завершували образ.

На обкладинці журналу герцогиня відображена в смарагдовій сукні, цього разу від бренду The vampire's Wife, до якого Кейт підібрала все ті ж туфлі від Emmy London і маленький золотистий клатч. У цьому аутфіті герцогиня Кембриджська відвідувала прийом в барі "Гравітація" при Музеї пива "Гіннес", організований британським послом.