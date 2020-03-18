"Тiкай": представлен новый клип украинской певицы Kler

Украинская певица Kler (Лера Колесник) презентовала клип на новую песню "Тiкай".
"Нам хотелось создать разные альтер-эго. Множество классных образов, в каждом из которых есть какая-то частичка меня", - говорит певица.
Все декорации для клипа строили в большом павильоне. Режиссером выступил Trent Pazl.
Фото www.instagram.com/trent_pazl
Сингл "Тiкай" станет первым релизом в истории нового украинского лейбла Popcycle Records. Здесь обещают выпускать новую украинскую поп-музыку, поп-рок, танцевальный и хип-хоп мейнстрим.
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