"Тiкай": представлен новый клип украинской певицы Kler

Новости культуры:Режиссером клипа выступил Trent Pazl.

Украинская певица Kler (Лера Колесник) презентовала клип на новую песню "Тiкай".

"Нам хотелось создать разные альтер-эго. Множество классных образов, в каждом из которых есть какая-то частичка меня", - говорит певица.

Все декорации для клипа строили в большом павильоне. Режиссером выступил Trent Pazl.

Фото www.instagram.com/trent_pazl

Сингл "Тiкай" станет первым релизом в истории нового украинского лейбла Popcycle Records. Здесь обещают выпускать новую украинскую поп-музыку, поп-рок, танцевальный и хип-хоп мейнстрим.

Напомним: