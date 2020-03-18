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Періс Гілтон перенесла зйомки в Україні через коронавірус

Періс Гілтон перенесла зйомки в Україні через коронавірус
17:28 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новини шоу бізнесу:Періс Гілтон скоригувала свої плани через епідемію коронавірусу.

Комплекс "Деренівська Купіль" на Закарпатті мав стати заключним місцем зйомок документального фільму "Це Періс". Стало відомо, яке шоу Періс Гілтон буде знімати на Закарпатті Попередньо Гілтон перенесла зйомки на осінь нинішнього року.

Остаточне рішення щодо термінів перенесення буде прийнято після 12 квітня, коли завершиться заборона на пасажирське сполучення з Європою, яка була введена США минулого тижня і буде більше зрозуміла ситуація з епідемією коронавірусу в світі.

Спочатку зйомки в "Деренівська Купелі" планувалося провести в кінці квітні – на початку травня. Саме в цей час тут починає цвісти алея сакур, яких в комплексі 11 видів. Всього в дендропарку "Деренівська Купіль" зібрано понад 5 тисяч унікальних сортів рідкісних рослин з усього світу.

 Локацію регулярно орендують для проведення фотосесій і відеозйомок. Одна з таких зйомок була продемонстрована Періс в минулому році і справила на Гілтон незабутнє враження. Додамо, що в 2018 році в "Деренівській Купелі" проходили зйомки проекту "Холостяк", а в травні минулого року записував своє відеозвернення Олег Винник.

Курорт на Закарпатті – не єдина покупка, яку прагне здійснити Гілтон. Знаменита американка зацікавилась нерухомістю в Києві. Вибір Періс Гілтон Періс Хілтон купує резиденцію в найдорожчому будинку Києва за 4,5 мільйона доларів зупинила на елітному житловому просторі Linden, який розташований на Липках. Світській левиці сподобалась дворівнева резиденція площею в 556 квадратних метрів, тому, ймовірно, вона віддасть 4,5 мільйона доларів та стане її власницею.

Періс Хілтон знялася у гламурній фотосесії в Cosmopolitan

Журналісти підозрюють, що Періс Гілтон зацікавилась інвестиціями Періс Хілтон поділилась зворушливим фото з коханим у Львові в українську нерухомість під час її візиту до Львова. Навесні 2018 року вона стала запрошеною гостею відкриття місцевого фешенебельного готелю. Супроводжував знаменитість її наречений Кріс Зілка, дідусь якого народився в Україні. І хоч Періс Гілтон розірвала заручини, це аж ніяк не вплинуло на її бізнес-ідею.

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Закарпаття, Зйомки, Коронавірус, Періс Гілтон, Деренівська Купіль.
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