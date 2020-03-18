Брітні Спірс закликала бути всіх добрішими

Новини шоу бізнесу:Співачка вважає, що "важкі часи" повинні навчити всіх бути добрішими один до одного.

Відома в минулому американська співачка Брітні Спірс поскаржилася на булінг в мережі і закликала всіх у "ці важкі часи" бути добрішими. Про це вона написала у своєму Instagram.

"Я багато читала в інтернеті від людей, що критикують мої пости. Вони кажуть, що я викладаю однакові 15 фотографій з тим же червоним фоном і в одному і тому ж білому купальнику. Що стосується мене, мені подобається те, що я публікую... і мені подобається ділитися цим з усіма вами! У мене ніколи не було білого купальника, і мені просто сподобався червоний фон", – зазначила вона.

При цьому Спірс додала, що "читання поганих коментарів ранить її почуття".

"Ви не повинні говорити всі ці образливі речі тому, кого ви навіть не знаєте. Це справжній булінг! Важкі часи, які ми зараз переживаємо, повинні навчити нас бути добрими один до одного... Я думаю, що важливо звертати увагу на речі, які приносять щастя у важкі часи! Я люблю вас всіх, бережіть себе", – додала співачка.