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Брітні Спірс закликала бути всіх добрішими
Брітні Спірс закликала бути всіх добрішими

Брітні Спірс закликала бути всіх добрішими

Брітні Спірс закликала бути всіх добрішими
18:41 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Instagram

Новини шоу бізнесу:Співачка вважає, що "важкі часи" повинні навчити всіх бути добрішими один до одного.

Відома в минулому американська співачка Брітні Спірс поскаржилася на булінг в мережі і закликала всіх у "ці важкі часи"  бути добрішими. Про це вона написала у своєму Instagram.

"Я багато читала в інтернеті від людей, що критикують мої пости. Вони кажуть, що я викладаю однакові 15 фотографій з тим же червоним фоном і в одному і тому ж білому купальнику. Що стосується мене, мені подобається те, що я публікую... і мені подобається ділитися цим з усіма вами! У мене ніколи не було білого купальника, і мені просто сподобався червоний фон", – зазначила вона.

При цьому Спірс додала, що "читання поганих коментарів ранить її почуття".

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"Ви не повинні говорити всі ці образливі речі тому, кого ви навіть не знаєте. Це справжній булінг! Важкі часи, які ми зараз переживаємо, повинні навчити нас бути добрими один до одного... Я думаю, що важливо звертати увагу на речі, які приносять щастя у важкі часи! Я люблю вас всіх, бережіть себе", – додала співачка.

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Все по темі:

Бритни Спирс, Булинг, Булінг в мережі.
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