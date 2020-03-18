Сєдокова поділилась вульгарними знімками в мережі

Новини шоу бізнесу:Співачка поділилася знімками зі зйомок свого нового шоу.

Українська співачка Анна Сєдокова, яка давно живе і працює в РФ, здивувала мережа вульгарними фотографіями. Співачка поділилася знімками зі зйомок свого нового шоу.

Артистка з'явилася в досить відвертому образі. Вона одягла квітчасте одні з поясом, а на ногах у неї були лише колготки з орнаментом. На плечі вона накинула червону накидку. Передплатникам не сподобався не тільки образ дівчини, але і її занадто широкі брови.

"Скидається на публічний дім", "Що з бровами?", "З бровами перебір конкретний", - написали їй в коментарях.