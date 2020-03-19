16 березня Ідріс Ельба повідомив про позитивний результат тесту на коронавірус

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Четвер, 19.03.2020
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09:13 Сьогодні Телеграф apostrophe.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Зірка "Месників" з дитинства хворіє на астму, яка може ускладнитися через COVID-19.

Наступного дня в прямій трансляції на Periscope актор зізнався, що хоча інфекція протікає у нього безсимптомно, він турбується про свою бронхіальну астму, яка може погіршитися.

"Пройшла ця божевільна доба. Вчора все було і погано, і добре. Погано, тому що мій тест виявився позитивним. Добре, тому що це викликало багато розмов. Думаю, це стало набагато більш реальним для деяких людей. Для мене і моєї сім'ї так точно. Прямо зараз я почуваюся себе добре. Прокинувся вранці без будь-яких симптомів. Міряю температуру два рази на день і відчуваю себе добре, - сказав 47-річний актор. - Звичайно, я хвилююся. Мене турбує астма і те, як [вірус] може дуже швидко ускладнити ситуацію. Я дуже турбуюся про те, що відбувається в світі, якщо чесно. Я дуже турбуюся про те, як ми впораємося з цим".

Також зірка фільмів "Месники" і "Тор" розповів, що його 30-річна дружина Сабріна знаходиться з ним в карантині.

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"У Сабріни все добре, сьогодні їй нарешті вдалося пройти тест. У цілому вона в порядку. Нервується, звичайно. Хвилюється, - сказав Ельба. - Просто поясню, Сабріна хотіла бути зі мною. Скільки б ми не говорили про те, щоб вона до мене не приходила, вона все одно це зробила. Вона хотіла. Я люблю її ще більше за це, і я б зробив те ж саме для неї. Хто я, щоб відмовитися від підтримки моєї дружини? Як би я не хотів, щоб вона була в безпеці, ми оцінили цей ризик і вирішили бути разом".

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Все по темі:

Астма, Идрис Эльба, Зирка, Коронавірус, Covid-19, Месники, Хронічна Хвороба.
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