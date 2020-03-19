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Настя Івлеева показала, як весело проводить карантин (Відео)

Настя Івлеева показала, як весело проводить карантин (Відео)
10:39 Сьогодні Телеграф nv.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Телеведуча, актриса і відеоблогер Настя Івлеева показала, як проводить карантин.

29-річна ведуча шоу Орел і решка опублікувала на своїй сторінці в Instagram фанове відео, в якому танцює і розважається під крики реп-виконавиці Cardi B, які стали хітовим треком.

Відзначимо, напередодні Cardi B опублікувала відео, в якому емоційно розповідала про пандемію коронавіруса.

Пізніше користувач під ніком DJ iMarkkeyz перетворив це в ремікс, вирізавши крики артистки "Coronavirus! That shit is real" і додавши біт. За кілька днів трек потрапив в чарти iTunes - він зайняв друге місце в хіп-хоп рейтингу і 11 рядок у загальному чарті американського iTunes.

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"Як виглядає мій карантин. I'm quarantined bitch. Відзначай подруженьку і давайте затегаємо під цим відео Cardi B", - написала Івлеева в підписі до ролика, який за кілька годин набрав понад 5 мільйонів переглядів.

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Все по темі:

Хит, Карантин, Весело, Cardi B, Настя Ивлеева, Коронавірус, Запалила.
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