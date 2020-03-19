На дівчину Роналду обрушилася критика через порушення карантину

Як повідомляє Corriere dello Sport, на неї обрушився цілий шторм критичних зауважень після того, як її сфотографували в компанії двох охоронців, коли вона гуляла по магазинах у португальському Фуншалі.
Користувачі залишилися незадоволені тим, що вона зробила це всупереч карантину, в якому знаходиться Роналду після того, як коронавірус виявили у партнерів гравця по Ювентусу.
Раніше стало відомо, що футболіст і його сім'я пройшли тест на коронавірус, що не виявив у них симптомів захворювання.
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Mirando al horizonte desde mi ventana. Recordé esta preciosa imagen de la sesión fotográfica de la revista Grazia. En momentos difíciles persiste, ten fe y busca el lado positivo de las cosas. Es un buen momento para reflexionar, valorar y dar gracias por lo que tenemos. La importancia de las pequeñas cosas y de estar en familia. La salud es lo más importante. Nosotros estamos bien de salud Ánimo a todos los que lucháis contra el virus. Nuestros mejores deseos de recuperación. Distantes pero siempre unidos. #yomequedoencasa #saldremosdeesta #juntossomosmasfuertes #coronavirus #strongertogether #isolation
Перед цим коронавірус діагностували в захисника Ювентуса Даніеле Ругані. Також захворювання діагностували в його одноклубника Блеза Матюїді.
Число випадків інфікування COVID-19 в усьому світі станом на вечір 18 березня перевищило 217 тис. осіб. На планеті близько 170 країн і територій, де виявили вірус - серед них і Україна.