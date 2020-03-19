На дівчину Роналду обрушилася критика через порушення карантину

Новини шоу бізнесу:Наречена зіркового футболіста Ювентуса Кріштіану Роналду Джорджина Родрігес зіткнулася з критикою після того, як порушила карантин, коли відправилася на шопінг.

Як повідомляє Corriere dello Sport, на неї обрушився цілий шторм критичних зауважень після того, як її сфотографували в компанії двох охоронців, коли вона гуляла по магазинах у португальському Фуншалі.

Користувачі залишилися незадоволені тим, що вона зробила це всупереч карантину, в якому знаходиться Роналду після того, як коронавірус виявили у партнерів гравця по Ювентусу.

Раніше стало відомо, що футболіст і його сім'я пройшли тест на коронавірус, що не виявив у них симптомів захворювання.

Перед цим коронавірус діагностували в захисника Ювентуса Даніеле Ругані. Також захворювання діагностували в його одноклубника Блеза Матюїді.

Число випадків інфікування COVID-19 в усьому світі станом на вечір 18 березня перевищило 217 тис. осіб. На планеті близько 170 країн і територій, де виявили вірус - серед них і Україна.