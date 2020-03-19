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Принц Гаррі та Меган Маркл будуть допомагати у бородьбі з епідемією

Принц Гаррі та Меган Маркл будуть допомагати у бородьбі з епідемією
12:03 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Instagram

Новини шоу бізнесу:У цей непростий час, коли весь світ бореться з пандемією коронавируса, герцог і герцогиня Сассекському не залишилися в стороні від цієї проблеми.

Герцогиня Меган і принц Гаррі зараз знаходяться в Ванкувері, в Канаді. З Великобританією їх тепер розділяє не тільки кордон, але і заборона на в'їзд під час карантинних заходів, які триватимуть невідомо скільки.

Меган і Гаррі вирішили підтримати людей в цей непростий період і опублікували пост в своєму Instagram. "Настали невизначені часи. Зараз ми, як ніколи потребуємо один одного, для підтримки, для того, щоб не відчувати себе самотніми, коли особливо страшно. У світі зараз так багато людей, яким потрібна підтримка, які невпинно працюють, щоб впоратися з цією кризою.

Ми всі повинні зробити крок вперед перед загрозою під назвою COVID-19. цей момент є істинним свідченням людського духу. Ми часто говоримо про співчуття. це впливає на наші життя, об'єднуючи кожного з нас у всьому світі. У найближчі тижні це буде нашим керівним принципом.

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"Ми будемо ділитися інформацією і ресурсами, щоб допомогти всім нам подолати цю невизначеність: від публікації достовірної інформації і фактів від перевірених експертів до будь-яких заходів, які ми можемо зробити, щоб зберегти здоров'я своє та своїх родин, до роботи з організаціями, які можуть підтримати наш розумовий розвиток і емоційне благополуччя. Ми з нетерпінням чекаємо можливості поділитися великою кількістю інформації в найближчі дні і тижні ... ", - йдеться в заяві Сассексів.

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Эпидемия, Карантин, Меган Маркл, Принц Гаррі, Королівська родина.
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