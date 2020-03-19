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ВІд кого міг заразитися коронавірусом актор Ідріс Ельба

ВІд кого міг заразитися коронавірусом актор Ідріс Ельба
12:27 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:4 березня актор взяв участь у заході в Лондоні, де контактував із зараженою людиною.

«Відповідь проста: у минулу п'ятницю мені сказали, що я контактував із зараженою людиною», — цитує Los Angeles Tiimes його заяву на стрімі в соцмережах.

При цьому Ельба не став називати ім'я людини, повідомивши лише, що мова йде про публічну персону. За словами актора, він вирішив здати аналізи, щоб не наражати оточуючих на ризик зараження.

Наголошується, що 4 березня Ідріс Ельба взяв участь у заході в Лондоні, де брала участь Софі Трюдо – дружина прем'єра Канади, у якої 13 березня підтвердилося зараження коронавірусом.

16 березня Ідріс Ельба повідомив про позитивний результат тесту на коронавірус

В ході заходу Трюдо і Ельба контактували. Нагадаємо, 16 березня Ельба Повідомив, що його тест на коронавірус COVID-19 дав позитивний результат. Актор почувається добре, однак все одно знаходиться в ізоляції.

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Эпидемия, Карантин, Идрис Эльба, Актор, Коронавірус.
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