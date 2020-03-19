Надя Дорофєєва розповіла, які дії продюсерів їй не подобалися

Новини шоу бізнесу:Артистка не наважувалася про це розповісти.

Нещодавно група «Время и Стекло» шокувала прихильників новиною про припинення свого існування. Тепер же Надя вразила своїм зізнанням, що вона довгий час була не задоволена співпрацею з продюсерами.

Надя дала інтерв'ю одній із телевізійних програм. Варто відзначити, що за останні 10 років стиль вокалістів групи сильно змінився. Надя і Позитив зізналися, що сміються один з одного, коли дивляться архівні кадри і відео.

Тепер же Надя зізналася, що її багато що не задовольняло в колективі, але вона не наважувалася про це розповісти продюсерам.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Эксклюзив для @svitsketv @kosadcha @positiff @vremyaisteklo Публикация от nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva) 15 Мар 2020 в 1:28 PDT

«Коли ми починали ставати артистами, то наші продюсери теж починали з нами. Якщо мені щось не подобалося, то я про це навіть сказати не могла. Ось наприклад тоді мені було 20-22 і у мене завжди було надто багато макіяжу. Можливо таким чином хотіли, щоб я виглядала дорослішою. Але зараз ми всі усвідомили, що цього робити не треба. Цю молодість необхідно максимально розтягнути і отримати задоволення від неї», — каже Дорофєєва.