Еллен Дедженерес показала цікаві ідеї, як можна розважитися на карантині

Новини шоу бізнесу:Карантин не оминув навіть провідних зірок сучасності, які були змушені змінити звичний щільний графік на дозвілля вдома.

Так, власним прикладом американська телеведуча Еллен Дедженерес показала, що нудьзі можуть піддаватися й знаменитості. Вона записала серію дотепних роликів з порадами.

62-річна акторка та комедіантка завжди славилася своїм неординарним почуттям гумору. Зірка вирішила долати паніку не натхненними зверненнями, а жартами. На сторінках свого інстаграму Еллен Дедженерес публікує ролики, у яких демонструє, як триває її карантин.

Так, ведуча не приховує, що їй також сумно вдома і у час нудьги вона одразу згадала про картину з 400 пазлів. "Мені нудно! І я впевнена, що зараз всім нудно... Ці пазли повинні розважити мене щонайменше на годину. Я не збирала їх вже дуже довгий час, але думаю, це не буде складно", – анонсувала своє заняття зірка.

Проте спочатку вона не дорахувала одного пазла, а згодом помітила важливу деталь під столом. Розклавши всі пазли знову, Еллен зрозуміла, що її стіл занадто малий для такої великої картини.

Хочу запитати того, хто нам це подарував: у кого взагалі є такий великий стіл? Ні, я не буду збирати це. Я ж ще сповна розуму, – наголосила акторка.