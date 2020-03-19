Скачать
Четвер, 19.03.2020
Зеленський призначив голову Тернопільської ОДА
Зеленський призначив голову Тернопільської ОДА
До Києва надійшло 62 тисячі медичних масок
До Києва надійшло 62 тисячі медичних масок
Білорусь та Туреччина не буде скасовувати футбольні турніри
Білорусь та Туреччина не буде скасовувати футбольні турніри
Порція натхнення для красивого дизайну манікюру
Порція натхнення для красивого дизайну манікюру

Еллен Дедженерес показала цікаві ідеї, як можна розважитися на карантині

Еллен Дедженерес показала цікаві ідеї, як можна розважитися на карантині
15:11 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Карантин не оминув навіть провідних зірок сучасності, які були змушені змінити звичний щільний графік на дозвілля вдома.

Так, власним прикладом американська телеведуча Еллен Дедженерес показала, що нудьзі можуть піддаватися й знаменитості. Вона записала серію дотепних роликів з порадами.

62-річна акторка та комедіантка завжди славилася своїм неординарним почуттям гумору. Зірка вирішила долати паніку не натхненними зверненнями, а жартами. На сторінках свого інстаграму Еллен Дедженерес публікує ролики, у яких демонструє, як триває її карантин. 

Так, ведуча не приховує, що їй також сумно вдома і у час нудьги вона одразу згадала про картину з 400 пазлів. "Мені нудно! І я впевнена, що зараз всім нудно... Ці пазли повинні розважити мене щонайменше на годину. Я не збирала їх вже дуже довгий час, але думаю, це не буде складно", – анонсувала своє заняття зірка. 

 
 
 
Переглянути цей допис в Instagram

They don’t call me Ellen “Not Stupid” DeGeneres for nothing.

Допис, поширений Ellen DeGeneres (@theellenshow)

Проте спочатку вона не дорахувала одного пазла, а згодом помітила важливу деталь під столом. Розклавши всі пазли знову, Еллен зрозуміла, що її стіл занадто малий для такої великої картини. 

Хочу запитати того, хто нам це подарував: у кого взагалі є такий великий стіл? Ні, я не буду збирати це. Я ж ще сповна розуму, – наголосила акторка. 

 
 
 
Переглянути цей допис в Instagram

Great catch-up with my friend @JustinTimberlake and his wife @JessicaBiel.

Допис, поширений Ellen DeGeneres (@theellenshow)

Згодом зірка показала, що спробувала розважитися на біговій доріжці, переглядаючи випуски власної програми "Шоу Елен Дедженерес". Далі вона намагається демонструвати фокуси з картами, проте це заняття вдається їй не краще, ніж пазли. Серед інших занять Еллен Дедженерес – розмови з зірковими друзями. Вона зателефонувала Джастіну Тімберлейку з Джессікою Біл та подружжю Джона Лендженда та Кріссі Тейген. Всі знаменитості відповідали, що теж нудьгують на карантині. 

Як правильно та зі смаком носити прикраси

На ініціативу ведучої відреагували чимало інших медійних особистостей, які оцінили її актуальні жарти. Судячи з усього, блог здобуде шалену популярність, адже кількість переглядів певних роликів перевалила за 9 мільйонів. 

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

США, Карантин, График, Эллен Дедженерес, Поради, Телеведуча, Ідеї, Дозвілля.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 День народження Ліни Костенко: біографія письменниці, яка стала живим класиком в літературі
02 Тести власної розробки будуть масово виготовлятися в Ірані
03 Зеленський: Вірус поширюється територією України не так швидко (Відео)
04 Поліція та епідемслужба будуть співпрацювати у боротьбі проти кронавірусу
05 19 березня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
В Естонії зростає кількість заражених коронавірусом
В Естонії зростає кількість заражених коронавірусом
Вчені з'ясували на яких поверхнях коронавірус живе найдовше
Вчені з'ясували на яких поверхнях коронавірус живе найдовше
Нацрада скасує засідання до 3 квітня
Нацрада скасує засідання до 3 квітня
Володимир Зеленський привітав Ліну Костенко з ювілеєм
Володимир Зеленський привітав Ліну Костенко з ювілеєм
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся