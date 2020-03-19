Діти принца Вільяма і Кейт Міддлтон переходять на дистанційне навчання через коронавірус

Новини шоу бізнесу:Герцоги Кембриджські отримають додатковий час на розв'язання проблем.

Карантин через коронавірус в різних країнах світу накладає свій відбиток на звичний спосіб життя кожного. З проблемами зіткнулися Кейт Міддлтон і принц Вільям. Майбутні королева та король Британії виховують відразу трьох спадкоємців престолу - принц Джордж (6 років), принцеса Шарлотта (4 роки) і принц Луї (1 рік). Як і всі інші діти Великобританії, Джордж і Шарлотта на період карантину залишили навчання. Однак Кетрін і Вільяма такий розклад не влаштовує. Імениті батьки також підтримали перехід дітей на дистанційне навчання.

Як пише РБК-Україна з посиланням на журнал Hello!, елітна приватна школа Томаса Баттерсі, яку відвідують Шарлотта і Джордж, також закрита на період карантину через поширення коронавіруса. Проте з 20 березня школа оголосила про перехід на дистанційне навчання, що цілком підтримали герцоги Кембриджські. Зазначимо, що Джордж відвідує в цій школі другий клас. А Шарлотта є вихованкою дитячого садка при навчальному закладі. Навчання в онлайн-режимі буде проходити до Великодня. Тобто до кінця квітня. Про що повідомляє журнал Hello!.

“З 20 березня навчальна програма буде подаватись через онлайн-платформи. Ми попросили батьків залишити своїх дітей вдома і надати їм повний доступ до онлайн-навчання, — заявила адміністрація школи Томаса Баттерсі. — Це забезпечить безперервність навчання дітей, коли вони не можуть відвідувати школу фізично".

При цьому школа працюватиме в обмеженому режимі для дітей, чиї батьки є медичними працівниками.

До речі, вартість навчання у цій елітній школі становить £19 000 в рік — це близько $22 000. Тут також навчається 6-річна Міа Тіндалла — дочка двоюрідної сестри принца Вільяма Зари Тіндалл. Зара — друга дитина і єдина донька принцеси Анни та її першого чоловіка, капітана Марка Філліпса. 38-річна Зара є вісімнадцятою в лінії успадкування престолу Великобританії.

До речі, вартість навчання у цій елітній школі становить £19 000 в рік — це близько $22 000. Тут також навчається 6-річна Міа Тіндалла — дочка двоюрідної сестри принца Вільяма Зари Тіндалл. Зара — друга дитина і єдина донька принцеси Анни та її першого чоловіка, капітана Марка Філліпса. 38-річна Зара є вісімнадцятою в лінії успадкування престолу Великобританії.

У цей період у герцогів Кембриджських з'явитися більше часу вирішувати більш глобальні проблеми, що виникли через розповсюдження небезпечного вірусу. Як відомо, королева Єлизавета II цього тижня видаляється в більш відокремлений Віндзорський замок. Так що оперативно реагувати на збої в різних сферах доведеться принцу Вільяму — майбутньому престолонаступнику.

Видання також зазначає, що для королівської сім'ї Великобританії завжди було більш звичним домашнє навчання в стінах Палацу. Наприклад, королева Єлизавета II і її молодша сестра Маргарет також отримали домашнє навчання. А от син Єлизавети, принц Чарльз вже відвідував з іншими дітьми приватну школу. Кетрін і Вільям "заморочилися" більше. І знайшли для своїх дітей елітну школу з самими передовими методами навчання. Так як герцоги Кембриджські переслідують філософію прогресивної освіти для своїх дітей.