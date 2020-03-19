Чарівна Настя Каменських показала фото без макіяжу

Новини шоу бізнесу:На фото Настя позує в білих штанях і светрі. У неї на коліні сидить її собака, яку вона обняла рукою.

Українська співачка Настя Каменських показала нове фото, зроблене в домашній обстановці. Знімок опублікований в її Instagram.

На фото Настя позує в білих штанях і светрі. У неї на коліні сидить її собака, яку вона обняла рукою. А сама Каменських у цей момент читає якусь книжку. Волосся у співачки було розпатлане. На тлі можна побачити диван, подушки, кімнатні рослини та інші атрибути інтер'єру.

Знімок за 20 годин зібрав майже 135 тисяч коментарів. Настя Каменських навіть без макіяжу залишається одною з самих красивих жінок України.