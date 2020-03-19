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Королева Англії поїхала до Віндзорського замку на період карантину

Королева Англії поїхала до Віндзорського замку на період карантину
21:07 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новини шоу бізнесу:Її Величність Єлизавета ІІ сьогодні, 19 березня, залишила Лондон та відправилася до Віндзорського замку, де пробуде в ізоляції.

Королівська сім'я дотримується карантину і закликає до цього усе суспільство. Єлизавета ІІ не покидатиме Віндзорський замок до Великодня. Вона зменшила число помічників до декількох осіб для того, щоб максимально убезпечитися від пандемії. Також на офіційній сторінці монархів в інстаграмі опублікували заяву Її Величності, в якій вона закликає берегти себе та рідних, змінити звичний спосіб життя задля блага спільнот, в яких ми живемо.

Чоловік Єлизавети ІІ принц Філіпп вже прибув до Лісової ферми в Сандрінгемі. Він також обмежив коло свого спілкування. Його дружина відправилася до Віндзорського замку разом із собачкою Кенді.

В офіційній заяві Її Величності йдеться про те, що зараз такий час, коли потрібно зосередитися задля досягнення спільної мети та знайти такі способи зв'язку, які допоможуть переконатися, що близькі люди перебувають у безпеці. Також вона подякувала науковцям, лікарям та державним службам за роботу, яку вони виконують щодня.

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"Нам усім рекомендують змінити спосіб життя, до якого ми звикли, задля убезпечення інших, для захисту найбільш вразливих груп населення. Я впевнена, що ми зможемо вирішити завдання, яке постало перед нами. Ви можете бути певні, що я та моя родина готові зіграти нашу роль", – сказала Єлизавета ІІ.

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Карантин, Виндзорский замок, Єлизавета ІІ, Коронавірус.
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