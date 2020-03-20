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Вагітна Джамала розповіла, як проводить вимушені канікули на карантині

Вагітна Джамала розповіла, як проводить вимушені канікули на карантині
11:44 Сьогодні Телеграф Фото: Instagram

Новини шоу бізнесу:Джамала розповіла, що захищає себе, дбаючи про гігієну та заряджається позитивом.

Коронавірус вніс значні корективи в звичне життя людей. Не оминув він і знаменитостей. Довелося скасувати концерти, фестивалі та інші культурні заходи. У зв'язку із цим музиканти оголосили про проведення онлайн-концертів. До їх числа долучилася і Джамала. Зірка також розповіла чи не боїться коронавірусу, перебуваючи в особливому стані, та чим займається на вимушеному карантині.

У відвертому інтерв'ю програмі "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна" Джамала зізналася, що під час другої вагітності вона постійно займається справами і навіть не рахує тижнів. Співачка зазначила, що, коли чекала на первістка, то ходила в басейн, на йогу, а зараз ледве вистачає часу на те, щоб зробити зарядку.

Щодо коронавірусу, то вона розповіла, що постійно має справу з людьми, тому дотримується усіх встановлених правил гігієни. Проте, вона зазначила, що мила руки завжди так само, як і зараз. На 11 квітня у неї призначений концерт у Києві і зірка дуже переживає за нього.

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"Зараз у нас карантин, але він триває до 3 квітня. А концерт в мене 11 квітня і я мрію, що це буде свято для всіх, хто був вдома", – каже Джамала.

 

Зазначимо, станом на 19 березня, в Україні зафіксували 26 випадків зараження коронавірусом, 3 з яких летальні. Загалом у світі майже 245 000 хворих. Понад 10 000 смертей і більше 86 000 людей одужали. В Ухані, звідки почалося зараження, за добу не виявили жодного нового випадку коронавірусу. Людей закликають залишатися вдома, щоб зменшити ризик інфікування.

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Карантин, Джамала, Коронавірус, Як Джамала проводить карантин.
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