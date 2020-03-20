Віра Брежнєва розповіла, як вони з Меладзе проводять час на карантині (Відео)

Новини шоу бізнесу:Співачка зізналася, що цілими днями залишається вдома, тому дотримується режиму.

На карантин через коронавірус змушені були відправитися і багато зірок. Але знаменитості намагаються не сумувати, а знаходити собі розваги і вдома.

Так, наприклад Віра Брежнєва показала, чим вони з її чоловіком Костянтином Меладзе займаються вдома. Дівчина зняла відео, на якому показано, як композитор грає на роялі.

Посмотреть эту публикацию в Instagram А вы чем занимаетесь ?) @meladzemusic #самоизоляция Публикация от Vera Brezhneva (@ververa) 19 Мар 2020 в 9:09 PDT

"Чим ви займаєтеся?", - запитує Брежнєва. "Дурницями", - відповідає їй Костянтин.

Співачка також зізналася, що цілими днями залишається вдома, тому дотримується режиму. Це допомагає сім'ї уникнути хаосу.

"Так само, як і зазвичай, планую кожен свій день. Так, зараз стало більше часу для того, щоб бути з родиною, приділяти собі. Але все одно є робота, яку я можу робити віддалено, я її роблю. Просто вона в мене займає не повний день. Отже, що найголовніше в кожному нашому дні зараз - це все одно організація. Часу та простору", - написала Брежнєва в Instagram.