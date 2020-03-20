Скачать
П'ятниця, 20.03.2020
В Україні 56 нових підозр на коронавірус
В Україні 56 нових підозр на коронавірус
У ProZorro вже можна купити тести на Covid-19
У ProZorro вже можна купити тести на Covid-19
Вперше за 56 років олімпійський факел прибув у Токіо
Вперше за 56 років олімпійський факел прибув у Токіо
20 березня: яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
20 березня: яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

Віра Брежнєва розповіла, як вони з Меладзе проводять час на карантині (Відео)

Віра Брежнєва розповіла, як вони з Меладзе проводять час на карантині (Відео)
12:36 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Instagram

Новини шоу бізнесу:Співачка зізналася, що цілими днями залишається вдома, тому дотримується режиму.

На карантин через коронавірус змушені були відправитися і багато зірок. Але знаменитості намагаються не сумувати, а знаходити собі розваги і вдома.

Так, наприклад Віра Брежнєва показала, чим вони з її чоловіком Костянтином Меладзе займаються вдома. Дівчина зняла відео, на якому показано, як композитор грає на роялі.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

А вы чем занимаетесь ?) @meladzemusic #самоизоляция

Публикация от Vera Brezhneva (@ververa)

"Чим ви займаєтеся?", - запитує Брежнєва. "Дурницями", - відповідає їй Костянтин.

Співачка також зізналася, що цілими днями залишається вдома, тому дотримується режиму. Це допомагає сім'ї уникнути хаосу.

Вагітна Джамала розповіла, як проводить вимушені канікули на карантині

"Так само, як і зазвичай, планую кожен свій день. Так, зараз стало більше часу для того, щоб бути з родиною, приділяти собі. Але все одно є робота, яку я можу робити віддалено, я її роблю. Просто вона в мене займає не повний день. Отже, що найголовніше в кожному нашому дні зараз - це все одно організація. Часу та простору", - написала Брежнєва в Instagram.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Карантин, Віра Брежнєва, Відео, Коронавірус, Костянтин Меладзе.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 20 березня: яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
02 Як йога та медитація впливає на мозок
03 Барселона, ПСЖ та Манчестер Юнайтед полюють на нападника Арсеналу
04 БК "Тернопіль" хоче до Суперліги
05 Прогноз погоди: В Україні очікуються похолодання
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
У світі коронавірус підхопили майже 246 тисяч осіб
У світі коронавірус підхопили майже 246 тисяч осіб
До Китаю відправили літак по медичний вантаж (Фото)
До Китаю відправили літак по медичний вантаж (Фото)
В Україні перша людина одужала від коронавірусу
В Україні перша людина одужала від коронавірусу
Google присвятив Doodle Ігнасіо Семмельвайсу
Google присвятив Doodle Ігнасіо Семмельвайсу
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся