Меланія Трамп звернулась до прихильників у час карантину

Новини шоу бізнесу:Всі знаменитості та високопосадовці закликають людей залишатись вдома під час карантину.

Ролик вона опублікувала на інстаграм-сторінці. У час пандемії коронавірусу Меланія Трамп вирішила підтримати людей та наголосила, що карантин – вимушене рішення влади, а самоізоляція не буде тривати завжди.

"Сьогодні я хочу поговорити з вами про коронавіруси і про те, що він означає для вас і вашої родини. Ми повинні прийняти зміни зараз, але це не означає, що так будемо жити вічно. Наші діти повернуться в школи, люди повернуться на роботу, ми знову зберемося на концертах і спортивних заходах", – зазначила Меланія Трамп.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от First Lady Melania Trump (@flotus) 19 Мар 2020 в 9:01 PDT

Окрім цього, перша леді США ініціювала інформаційну кампанію про коронавірус. Меланія Трамп заявила, що разом з імунологом і інфекціоністом Ентоні Фаучі буде пояснювати найважливіші тези про Covid-19 та спростовуватиме неправдиві дані, які поширюють у мережі. Водночас знаменита американка закликала всіх стежити за своїм здоров'ям та підтримувати зв'язок з близькими.

"Я закликаю вас підтримувати зв'язок з близькими через відеочати, телефонні дзвінки, соціальні мережі та інші безпечні технології. Будьте в безпеці. Пам'ятайте, що ми разом, навіть коли знаходимося на відстані", – додала вона.