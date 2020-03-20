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Катерина Кухар з чоловіком самоізолювалися від дітей після повернення з Таїланду

Катерина Кухар з чоловіком самоізолювалися від дітей після повернення з Таїланду
13:29 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новини шоу бізнесу:Подружжя відпочивало в Таїланді і ледь встигло повернутися додому до закриття авіакордонів у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Українцям радять відправитися на двотижневий карантин після того, як вони повертаються з-за кордону. Такі заходи безпеки вводяться для того, щоб переконатися, що люди здорові і не загрожують іншим. Катерина Кухар та її чоловік Олександр Стоянов вирішили самоізолюватися від дітей. Про це та враження від ситуації, яка склалася у світі, Катерина розповіла на своїй сторінці в інстаграмі.

Відомо, що в Китаї коронавірус йде на спад. Там фіксують все менше і менше випадків зараження коронавірусом, а за останню добу не виявлено жодного нового хворого. Балерина у публікації поділилася своїми думками щодо цього та проаналізувала, чому в одних країнах відбуваєтсья активний спалах, а в інших недуга згасає.

"Вірус в Китаї йде на спад, про це свідчить їхній жорсткий самоконтроль, дисципліна і висока соціальна відповідальність, тому на сьогодні кількість заражених вірусом вже в межах до 50 осіб на добу і відповідно, менша смертність. Італійці, з причини своєї ментальності (вони легкі, веселі, невимушені), не одразу серйозно поставилися до загрози, як результат – вчорашня статистика: 475 осіб, летальний результат. Судячи з того, що відбувається на вулицях, за вікном, що ми бачимо по телевізору і чуємо від знайомих – українці ще до кінця не усвідомили серйозність проблеми", – написала знаменитість.

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Кухар також додала, що наш народ не розуміє, що може трапитися, якщо зараз не захистити себе.

"Продовжують напихатися в громадський транспорт, товпитися в магазинах, продовжують групами гуляти і займатися своїми справами, які під час карантину краще уникати",– зазначила знаменитість.

Станом на 19 березня, в Україні зафіксували 26 випадків зараження коронавірусом, 3 з яких летальні. Загалом у світі майже 245 000 хворих. Понад 10 000 смертей і більше 86 000 людей одужали. Людей закликають залишатися вдома, щоб зменшити ризик інфікування. При перших симптомах захворювання звертайтеся до сімейного лікаря.

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Катерина Кухар, Тайиланд, Катерина Кухар з чоловіком самоізолювалися.
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