Модель Наомі Кембелл опублікувала відео-челендж SafeHands

Новини шоу бізнесу:Наомі Кемпбелл на своєму прикладі показала, як мити руки, і кинула виклик десяти знаменитостям.

У мережі набирає популярність "коронавірусний" челендж з миття рук SafeHandsChallenge - "безпечні руки".

В рамках челенджу люди показують, як вони миють і знезаражують руки в умовах пандемії уханьського коронавірусу.

Так, в естафеті взяла участь легендарна супермодель Наомі Кемпбелл.

Відео вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Кемпбелл зазначила, що прийняла виклик від російської тенісистки Марії Шарапової.

Своєю чергою супермодель передала естафету десяти знаменитостям, серед яких не менш відома супермодель і актриса Сінді Кроуфорд.

Нагадаєемо, що Наомі Кемпбелл серйозно поставилася до епідемії коронавірусу. Супермодель почала подорожувати в спеціальному захисному костюмі, а латексні рукавички не знімає навіть на прогулянці.