Модель Наомі Кембелл опублікувала відео-челендж SafeHands

У мережі набирає популярність "коронавірусний" челендж з миття рук SafeHandsChallenge - "безпечні руки".
В рамках челенджу люди показують, як вони миють і знезаражують руки в умовах пандемії уханьського коронавірусу.
Так, в естафеті взяла участь легендарна супермодель Наомі Кемпбелл.
Відео вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Кемпбелл зазначила, що прийняла виклик від російської тенісистки Марії Шарапової.
Своєю чергою супермодель передала естафету десяти знаменитостям, серед яких не менш відома супермодель і актриса Сінді Кроуфорд.
Нагадаєемо, що Наомі Кемпбелл серйозно поставилася до епідемії коронавірусу. Супермодель почала подорожувати в спеціальному захисному костюмі, а латексні рукавички не знімає навіть на прогулянці.