Модель Стелла Максвелл показала, як оберігає себе від вірусу

Новини шоу бізнесу:"Ангел" білизняного бренду Victoria's Secret старається дотримуватись усіх правил безпеки під час пандемії коронавірусу.

Відтак навіть на прогулянку зі своїм домашнім улюбленцем вона не виходить без маски.

У своєму інстаграмі зірка залишила фотографію та мотивуючий підпис, у якому закликала усіх берегти себе та слідувати найпростішим рекомендаціям гігієни.

"Привіт, батьки чотирилапих, ми знаємо, що ходити пішки потрібно, тому ми закликаємо всіх робити це безпечно і практикувати соціальне дистанціювання",– йдеться у підписі 29-річної моделі.

Окрім захисної маски, Стелла одягнула для прогулянки зручні джинси, кофту, довге пальто в клітинку та чорні черевики. На фотографіях зі стильним образом зірка ще й продемонструвала відмінну розтяжку ніг.

Варто додати, що у світі, станом на 20 березня, зафіксовано 245 484 підтверджених випадків зараження коронавірусом, із них 10 031 – завершилися летально. Одужало вже понад 86 тисяч людей. Зокрема у США затверджено 14 433 випадки зараження коронавірусом, з яких 125 одужало, та 218 смертельних випадків. У ВООЗ рекомендують на час пандемії коронавірусу самоізолюватися вдома та частіше мити руки і дезінфікувати речі та приміщення.