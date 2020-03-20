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П'ятниця, 20.03.2020
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Акторка фільму "Месники" ігнорує карантин

Акторка фільму "Месники" ігнорує карантин
19:54 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Більшість громадян перебувають в ізоляції, а зірки в один голос закликають залишатися вдома, американська акторка Еванджелін Ліллі ігнорує заходи безпеки.

Знаменитість зізналася, що відправила своїх дітей до спортивного табору.

40-річна зірка Marvel у розпал пандемії коронавірусу опублікувала допис у своєму інстаграмі, який викликав справжній резонанс у мережі. Так, Еванджелін Ліллі поспішила повідомити прихильникам, що відправила двох своїх дітей до гімнастичного табору.

Акторка зазначила, що малюки ретельно вимили руки перед тим, як розпочали свої заняття, та весело проводять час. Проте далеко не всі фоловери оцінили такий вчинок матусі, наголосивши, що нині не час для масових заходів: "Пробачте, ви надзвичайно егоїстичні та безвідповідальні до життя людей".

 
 
 
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#morningtea Just dropped my kids off at gymnastics camp. They all washed their hands before going in. They are playing and laughing. #businessasusual

Публикация от Evangeline Lilly (@evangelinelillyofficial)

Сама ж Еванджелін Ліллі не забарилася з відповіддю та пояснила своє ставлення до смертельного захворювання, яке забрало десятки тисяч життів. Зірка назвала коронавірус "респіраторним грипом" та наголосила, що влада зайшла надто далеко у своїх спробах зменшити спалах поширення недуги.

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"Люди так легко дозволили уряду контролювати їхнє життя… Давайте пильно стежити за нашими лідерами, переконуючись, що вони не зловживають цим моментом, щоб викрасти більше свобод і заволодіти більшою силою",– написала Еванджелін Ліллі у коментарях.

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Все по темі:

Карантин, Эванджелин Лилли, Акторка, Месники, Ігнорування карантину.
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