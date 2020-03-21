Співачка Ніколь Шерзінгер показала сексуальні фото у латексному костюмі

Новини шоу бізнесу:Американська співачка та солістка гурту The Pussycat Dolls Ніколь Шерзінгер розбурхала мережу звабливими знімками.

Провокативні світлини з'явились на інстаграм-сторінці артистки. Перед камерою Ніколь Шерзінгер позувала у латексних штанах і корсеті, нагадуючи сексуальну супергеройку. Зухвалості її образу додав чокер з металевим декором та рукавиці.

Позувала Ніколь на фоні червоної стіни, що створювало контраст з її сексуальним look.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Practicing #socialdistancing and trying not to touch my face Публикация от Nicole Scherzinger (@nicolescherzinger) 17 Мар 2020 в 3:03 PDT

Вже у дописі артистка не оминула теми карантину та поширення коронавірусу. "Практикую #соціальнедистанціювання та намагаюся не торкатися мого обличчя", – написала Ніколь Шерзінгер.

Окрім цього, Ніколь Шерзінгер поділилась роликом, в якому показала неймовірну розтяжку. Співачка у латексному костюмі продемонструвала бойовий прийом, чим нагадала прихильникам героїню коміксів Жінку-кішку.