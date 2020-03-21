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Співачка Ніколь Шерзінгер показала сексуальні фото у латексному костюмі

Співачка Ніколь Шерзінгер показала сексуальні фото у латексному костюмі
08:22 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новини шоу бізнесу:Американська співачка та солістка гурту The Pussycat Dolls Ніколь Шерзінгер розбурхала мережу звабливими знімками.

Провокативні світлини з'явились на інстаграм-сторінці артистки. Перед камерою Ніколь Шерзінгер позувала у латексних штанах і корсеті, нагадуючи сексуальну супергеройку. Зухвалості її образу додав чокер з металевим декором та рукавиці.

Позувала Ніколь на фоні червоної стіни, що створювало контраст з її сексуальним look.

 
 
 
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Practicing #socialdistancing and trying not to touch my face

Публикация от Nicole Scherzinger (@nicolescherzinger)

 

Вже у дописі артистка не оминула теми карантину та поширення коронавірусу. "Практикую #соціальнедистанціювання та намагаюся не торкатися мого обличчя", – написала Ніколь Шерзінгер.

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Окрім цього, Ніколь Шерзінгер поділилась роликом, в якому показала неймовірну розтяжку. Співачка у латексному костюмі продемонструвала бойовий прийом, чим нагадала прихильникам героїню коміксів Жінку-кішку.

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Фото, Николь Шерзингер, The Pussycat Dolls, Сексуальні фото, Ніколь Шерзінгер у латексному костюмі.
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