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125 років від дня народження Леоніда Утьосова: Google представив новий Doodle

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125 років від дня народження Леоніда Утьосова: Google представив новий Doodle
09:01 Сьогодні Телеграф

Новини шоу бізнесу:Сьогоднішній Doodle святкує 125-річчя радянського музиканта, співака і актора Леоніда Утьосова.

Google розмістив на стартовій сторінці свого пошуковика дудл, присвячений 125-річчю від дня народження співака, актора і народного артиста СРСР Леоніда Утьосова.

На дудл артист показаний усміхненим і диригує оркестром. За словами творця картинки, на запит по акторові Google видавав знімки на яких Леонід Утьосов широко посміхається, тому автор вирішив передати цю рису на новому дудл.

"Я сподіваюся, що люди пам'ятають радісну природу Леоніда Утьосова і музику, яку він створив, і що будь-який, хто не знайомий з ним, натхненний, щоб дізнатися більше про його роботу!" - каже творець.

Лазар Йосипович Вайсбейн народився в цей день в 1895 році в сім'ї середнього класу в Одесі (нині частина України). До кінця підліткового періоду він став цирковим акробатом, коміком і актором театру, прийнявши сценічне ім'я Леонід Утьосов. Після перемоги в конкурсі співаків, талановитий Утьосов створив групу і почав гастролювати по Москві, регулярно з'являючись в знаменитому міському Ермітажному театрі.

Під час гастролей в 1928 році Утьосов випробував свою першу зустріч з американським джазом, і його зачепило. У наступному році він дебютував в оркестрі Теа-Джазу, в якому змішалися різні стилі, включаючи американський джаз, єврейську народну музику, аргентинські танго і російські колискові, і домігся великої популярності.

Повернувшись до акторської майстерності, Утьосов знявся в голлівудському хіт фільмі "Веселі хлопці" ("Веселі хлопці", 1934), який познайомив радянську аудиторію з різноманітною новою музикою і приніс йому підвищену популярність по всій країні.

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За значний внесок у музику і кіно Утьосов був призначений народним артистом СРСР 1965 року народження, а в 2000 році в його честь була встановлена статуя в його рідному місті Одесі.

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Google, Doodle, Музикант, Співак, Леонід Утьосов.
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