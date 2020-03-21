Брітні Спірс порадувала знімком в купальнику (Фото)

Новини шоу бізнесу:Співачка Брітні Спірс зайнялася йогою на пляжі.

Відома американська співачка Брітні Спірс порадувала шанувальників новими фото. Знімки вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Britney Spears (@britneyspears) 19 Мар 2020 в 1:33 PDT

На фото артистка показала, як займається йогою на пляжі. Зазначимо, що співачка в одному купальнику прийняла кілька класичних поз з йоги: "собака мордою вниз" і "собака, що дивиться вгору".

Шанувальники з радістю сприйняли новий пост свого кумира: "Дуже надихає", "У тебе золоте серце", "Королева фітнесу" - написали фоловери. Раніше Брітні Спірс опублікувала серію знімків зі своїм нареченим Семом Асгарі.