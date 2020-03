Каньє Веста та Кім Кардашян звинувачують у брехні

Тоді подружжя запевняло, що Тейлор Свіфт знала про рядки синглу, проте у мережу просочилася телефонна розмова, яка пролила світло на брехню сімейства.

Прихильники однієї з найпопулярніших виконавиць сучасності 30-річної американки Тейлор Свіфт опублікували у твіттері ролик телефонної розмови, про яку гриміла світова преса чотири роки тому. 2016 року Каньє Вест випустив одіозну пісню Famous, у якій фігурувало ім'я співачки.

Тоді рядки пісні викликали справжній скандал: "Я відчуваю, що я і Тейлор все ще можемо займатися сексом. Чому? Я зробив цю стерву відомою". Подружжя запевняло, що зірка знає про ці слова в тексті. Кім навіть опублікувала телефонну розмову чоловіка з Тейлор Свіфт, у якій дівчина погоджується на такий суперечливий експеримент, проте не схвалює його.

Лише зараз шанувальникам співачки вдалося роздобуди відеопідтвердження повної телефонної розмови. З неї стає зрозуміло, що Каньє Вест не попереджав Тейлор Свіфт про те, що публічно принизить зірку. Мережа вибухнула численними дописами, у яких виправдала кумира та звинуватила сімейство у брехні.

