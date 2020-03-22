Зірка "Месників" відмовилася дотримуватися карантину

Новини шоу бізнесу:Еванджелін Ліллі не вірить в небезпеку Covid-19.

Еванджелін Ліллі, яка зіграла Осу в фільмах "Людина-мураха" і "Месники", накликала на себе гнів фанатів за зневажливе ставлення до епідемії коронавірусу. 40-річна актриса написала, що "цінує свободу більше життя".

Зірка повідомила, що поводиться як завжди, все ще гуляє і водить своїх дітей на заняття, незважаючи на офіційні рекомендації залишатися вдома. Поділившись фотографією ранкового чаю, вона написала: "Просто відвезла моїх дітей в гімнастичний табір. Вони помили руки перед входом. Вони грають і сміються".

У відповідь на критику з боку шанувальників в коментарях актриса відповіла: "Деякі люди цінують своє життя більше свободи, деякі цінують свободу більше життя. Ми всі робимо свій вибір".

Ліллі ще більше розлютила фанатів, розповівши, що зараз живе з літнім батьком, у якого лейкемія 4 стадії. Вважається, що люди старше 60 років або з ослабленою імунною системою мають найбільший ризик ускладнень Covid-19, і їм настійно рекомендується залишатися вдома.

Актриса не сприйняла зауваження користувачів мережі всерйоз. Замість цього вона називає інфекцію "звичайним грипом" і натякає, що уряд США міг використати вірус напередодні майбутніх президентських виборів. "Кожен рік виборів щось з'являється", - написала Ліллі.

Фанати зірки все ще намагаються напоумити її розгорнутими коментарями:

"Безвідповідально. Еванджелін, ви і ваші діти можете стати носіями і передати вірус іншим більш вразливим людям, які помруть від нього. Ваші права не порушують. Вас просять принести невелику жертву зараз, щоб потім врятувати інших. Це не просто грип. Хіба ви не бачили новин з Італії, де загинуло так багато людей, що їм не вистачає трун? Де ваше співчуття до них? Ви егоїстичні".