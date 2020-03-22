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Лана Дель Рей порвала з бойфрендом-поліцейським

Лана Дель Рей порвала з бойфрендом-поліцейським
10:54 Нд, 22 Березень 2020 Телеграф apostrophe.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Зараз пару пов'язують виключно дружні стосунки.

Про це колишній бойфренд 34-річної зірки розповів в інтерв'ю The New York Times.

"Прямо зараз ми просто друзі, - сказав він. - Ми все ще говоримо і все таке, але у нас щільні графіки".

46-річний сержант і зірка реаліті-шоу "Live PD" зізнався, що не дивлячись на зірковий статус подруги, їхні стосунки були абсолютно звичайними: "Ми зустрічалися з моїми друзями з правоохоронних органів і їхніми дружинами. Ми разом відзначали Супербоул, обідали і все в такому дусі. Нормальні речі, які пари роблять зі своїми друзями".

 
 
 
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Later we traded hats. #blackandwhite

Допис, поширений Sean Larkin (@sean_c_larkin)

Також Ларкін розповів, що його діти 17 і 22 років були "просто вражені", коли вперше дізналися про "нову дівчину тата".

Зірка "Месників" відмовилася дотримуватися карантину

Про стосунки Лани Дель Рей і поліцейського ЗМІ дізналися у вересні 2019 року, коли папараці зняли їх на прогулянці в Центральному парку Нью-Йорка. Пізніше співачка підтвердила чутки, а в січні прийшла з ним на церемонію нагородження премії Греммі-2020.

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Все по темі:

Голливуд, Лана Дель Рей, Стосунки, Шон Ларкін, Бойфред, Розійшлися.
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