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Королева Єлизавета виступила зі зверненням до нації

Королева Єлизавета виступила зі зверненням до нації
11:07 Нд, 22 Березень 2020 Телеграф nv.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Британська королева Єлизавета виступила зі зверненням до нації, закликавши своїх підданих триматися разом у подоланні кризи, пов’язаної із коронавірусом.

Королева Єлизавета запевнила країну в тому, що королівська родина готова «зіграти відведену їй роль» у боротьбі із захворюванням.

Після заяви королева Єлизавета разом зі своєю улюбленою собакою Кенді, сумішшю коргі і такси, покинула Букінгемський палац і поїхала до Віндзорського палацу на великодні канікули на тиждень раніше, ніж зазвичай.

До королеви Єлизавети приєднався її чоловік 98-річний принц Філіп, його туди доставили на вертольоті із Сандрінгемского замку, тоді як столиця Великої Британії готується закритися на карантин, повідомляє Daily Mail.

"Філіп і я, які сьогодні прибули до Віндзорського замку, ми знаємо, що багато людей і родин по всій Великобританії, і по всьому світу входимо в період великої стурбованості і невпевненості", — сказано в заяві королеви.

"Нам всім порадили змінити звичний уклад життя заради блага суспільства, частиною якого ми є, і зокрема, щоб захистити найбільш вразливих його представників".

У своєму посланні королева нагадала британцям, як в складні часи вони успішно об'єднувалися, щоб протистояти загрозі. Також вона подякувала вченим і медикам, які перебувають на передньому краї.

"Але зараз, більше, ніж будь-коли в недавньому минулому нам всім життєво важливо проявити себе як особистості - сьогодні, в найближчі дні, тижні, місяці".

"Багатьом із нас треба знайти нові способи, щоб спілкуватися одне з одним і бути впевненими, що ваші близькі люди знаходяться в безпеці. Впевнена, що ми готові до цього випробування. Ви можете бути впевнені, що моя родина і я готові зіграти відведену нам роль".

Раніше королівські експерти висунули припущення, що принц Вільям міг би на період кризи, пов’язаної з пандемією коронавируса перебрати на себе частину королівських обов’язків, бо його батько принц Чарльз також перебуває в зоні ризику, оскільки старший за 70 років, і буде змушений перебувати у самоізоляції.

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Нагадаємо, у четвер, 19 березня, стало відомо, що князь Монако Альберт заразився на коронавірус. Здоров’я 62-річного правителя побоювань не викликає. Він перебуває на карантині і продовжує працювати.

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Все по темі:

Карантин, Народ, Велика Британія, Звернення, Королева Єлизавета, Коронавірус, Самоізоляція, Віндзори.
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