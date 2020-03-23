51-річна супермодель Хелена Крістенсен знялася в нижній білизні (Фото)

Новини шоу бізнесу:Датська супермодель Хелена Крістенсен стала однією з головних героїнь нової рекламної кампанії бренду Victoria’s Secret.

51-річна зірка взяла участь у зйомках реклами колекції Body by Victoria. На знімках Крістенсен з'явилася в нижній білизні, продемонструвавши струнку фігуру.

Примітно, що супермодель виступила не тільки героїнею, а й фотографом рекламної зйомки.

Крім Крістенсен в рекламній кампанії також знялися американська модель plus size Кендіс Хаффін, чеська супермодель Даніела Пештова, пуерторіканська топ-модель Джоан Смоллс, бразильська модель і актриса Валентина Сампайо, а також ангели Victoria's Secret - Барбара Палвін, Жасмін Тукс, Лаїс Рібейро і Ромі Стрейд.

Всі героїні зйомки позували в комплектах білизни з нової колекції, демонструючи сексуальні форми.