22-річна акторка Іванна Сахно інфікована Covid-19

Смертельний вірус нещадно вражає людей незалежно від їхнього статусу у суспільстві. Вже не одна знаменитість постраждала Том Генкс, Ольга Куриленко та Лучіан Грейндж: які знаменитості захворіли на коронавірус від цієї недуги. До числа тих, хто розповів про своє захворювання, долучилася 22-річна голлівудська та українська акторка Іванна Сахно. Про інфікування та лікування вона розповіла на своїй сторінці в інстаграмі.
Іванна відома своїми ролями у американського блокбастері "Тихоокеанський рубіж: повстання" та екшн-комедії "Шпигун". Дівчина зізналася, що симптоми коронавірусу у неї з'являлися поступово. Вона відчувала біль у спині та легенях, піднялася температура та була носова кровотеча.
Всім привіт. Я тільки що отримала результат тесту на Covid-19. Він виявився позитивним. Хочу попросити кожного з вас, не важливо чи у вас є будь які симптоми, просто будьте вдома. Це наш обов'язок. Так ми зможемо зберегти життя тим, хто поруч, – написала Сахно в публікації.
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Hi folks. I just heard back from the doctor’s office, I was tested positive for Covid-19. My symptoms showed up at different times, and some were mild: abdominal pain, chest pain, difficulty breathing, nosebleeds and fever. At this point, there’s an abundance of information one can find on how to be careful, the only thing I’d like to keep asking is for us all to be responsible citizens and stay home. Social distancing is our civic duty now. Let’s please take care of each other. Всім привіт. Я тільки що отримала результат тесту на Covid-19. Він виявився позитивним. Симптоми корона вірусу проявились не відразу і не всі одночасно (біль в спині, біль в легенях, температура, носова кровотеча). Хочу попросити кожного з вас, не важливо чи у вас є будь які симптоми, просто будьте вдома. Це наш громадський обов’язок. Тим самим ви збережете життя тим, хто довкола вас. (second picture is a care package @giulliang sent me when I couldn’t find any tylenol online and he went to get the last pack at the pharmacy and ubered it along with our favorite @mudcoffeenyc bread + a hydration mask from @annmakosinski and vitamins. Also thank you @olivianikkanen who gave me the contact of the doctor I went to and @ms_buchak for sending me groceries. And our In From The Cold family for sticking together(remotely) and entertaining the living brains out of each other. This moment taught me how beautiful human connection can be in complete isolation.
Що відомо про Іванну Сахно?
Іванна Сахно народилася в Києві в 1997 році. В Україні стала відомою після ролі в сіткомі "Леся+Рома". Пізніше зіграла у фільмі "Іван Сила". У 2013 році Іванна живе та працює в Лос-Анджелесі. У 2016 році вона отримала одну з головних ролей у блокбастері "Тихоокеанський рубіж 2", в якому заявила про себе на весь Голлівуд. Згодом Сахно долучилася до акторського складу ще одного голівудського блокбастеру "Шпигун". За час своєї кар'єри акторка взяла участь у 16 кінопроєктах.
Зазначимо, станом на 21 березня у світі зафіксовано понад 303 тисячі інфікування коронавірусом. Померли понад 13 тисяч людей. Вдалося одужати більш, ніж 88 тисячам осіб. В Україні наразі зафіксували 47 випадків захворювання та 3 смерті. Одна людина виздоровіла. Громадян закликають залишатися вдома. При перших симптомах захворювання – звертайтеся до сімейного лікаря.