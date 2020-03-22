Сьогодні відбулась прем'єра нового сезону "Орла і решки" - "Божевільні вихідні"

Новини шоу бізнесу:"Божевільні вихідні" для Яна Гордієнко і Юлі Коваль почнуться в Майямі.

На глядачів чекають шалено дорогі міста, шалено розкішні готелі, шалено ексклюзивні розваги, шалено незвичайна їжа, шалено екстремальні атракціони, шалено красиві пам'ятки, божевільний транспорт, самі божевільні витрати з безлімітного картки і багато інших божевільних речей.

"У Божевільних вихідних ми спробуємо те, що боялися або не могли зробити за всі попередні сезони, - говорить генеральний продюсер проекту Олена Синельникова. - Зробимо мертву петлю на винищувачі, з'їмо півкіло собачого корму, стрибнемо з найвищої вежі в світі ... і це тільки вершина айсберга! Айсберги, до речі, теж будуть! Божевілля цього сезону додав і той факт, що в розпал зйомок оголосили пандемію коронавіруса. Тому нам довелося зупиняти зйомки і терміново повертати групу додому. Загалом, всіх нюансів розкривати не буду, скоро ви самі все побачите".

За словами продюсера, для такого незвичайного сезону знадобилися особливі ведучі:

"Ми вибрали двох найбезстрашніших, найвідчайдушніших і готових на все кандидатів. Ними стала пара відомих блогерів - Ян Гордієнко і Юлія Коваль. Вони-то і проведуть глядачів по цьому божевіллю".

Ян Гордієнко - 21-річний відеоблогер з Краматорська. Сьогодні у нього мільйони передплатників в усіх популярних соціальних мережах: на Youtube-каналі - 4,5 млн, в Instagram - 3,5 млн, в TikTok - 2 млн, в Twitter - 1,5 млн, ВКонтакте - майже мільйон. Виявляється, хлопець ніколи не мріяв про телекар'єру.

"Для мене, як для блогера, телебачення завжди було чимось далеким, - зізнається Ян. - Я б ніколи не подумав, що одного разу я прокинусь з думкою, що хочу бути ведучим, та ще такого шоу, як "Орел і решка". Зараз, після зйомок кількох випусків, можу сказати, що за цей час ніби прожив 10 років життя, якої ніколи не жив. "Орел і решка" - це школа життя, де ти заново вчишся всьому і найголовніше - дисципліни. Ти міняєш себе, і хочеться зізнатися - в кращу сторону. Уявляєте, я навіть виробив в собі пунктуальність! Страшно уявити, якою людиною я буду в останній день зйомок сезону. Упевнений, що кращої версією себе. Це точно краще, що відбувалося зі мною".

26-річна Юля Коваль родом з Одеси. Вона філолог за освітою і телеведуча, за спиною якої робота на спортивному телеканалі "Матч ТВ". Популярність їй принесли пости в Instagram, в яких вона розповідає про своє життя і про подорожі. А також участь в розважальних YouTube-проектах екс-ведучої "Орла і решки" і своєї подруги Насті Івлеєвої - "AgentShow" і "AgentShow2.0".

Незважаючи на те, що Юля - вже досвідчена ведуча, вона зізнається, що перед стартом зйомок "Орла і решки" хвилювалася, як перед власним весіллям: "Я, як справжня леді, намагалася схуднути за дві доби до вильоту, не розуміла, що надіти , і вже представляла як же здорово нам буде разом. Потім почалися зйомки і ... я мало не померла. У перших двох містах пройшла пішки 75 кілометрів! А ще дізналася, що таке підйом о 5:30 ранку кожен день. Для ніжного, люблячого поспати блогера - це удар нижче пояса. Але стати ведучою "Орла і решки" - це, по-перше, виклик. У цей проект хочуть потрапити сотні тисяч молодих людей з усього СНД. Дивиться програму ще більше народу. І стати не глядачем, а її учасником - це крутий поворот кар'єрного шляху. По-друге, подивитися на світ! Одна справа - злітати у відпустку, повалятися на пляжі і залити в соцмережу фотку з барвистим заходом. Інше - виїхати на край світу, пройти пішки по мальовничих дорогах і в черговий раз захопитися красою і багатогранністю нашої планети. Ну і не забувайте, скільки всякої смакоти! А поїсти я дуже люблю. Є, правда, і чорна сторона проекту: доводиться під прицілом оператора пробувати на смак дуже екзотичні страви і здійснювати абсолютно божевільні вчинки. Мій співведучий - Янчик - тут рекордсмен! Він взагалі без гальм. Про себе спойлер не буду, просто знайте: сезон називається "Божевільні вихідні" не просто так".

"Божевільні вихідні" для Яна Гордієнко і Юлі Коваль почнуться в Майямі. Чим здивує це місто нових ведучих? Дивіться в першому випуску самого божевільного сезону тревел-шоу "Орел і решка".