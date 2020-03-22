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Що робити вдома під час карантину: поради телеведучої

Що робити вдома під час карантину: поради телеведучої
17:22 Нд, 22 Березень 2020 Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новини шоу бізнесу:Знаменитість назвала 7 справ, які варто зробити під час ізоляції.

В Україні вже тиждень триває карантин. Чимало людей вже відчувають дискомфорт вдома, тому всі знаменитості долучились до своєрідного флешмобу в мережі та закликають прихильників не покидати свої домівки без необхідності. Так, Катя Осадча порадила провести вільний час з користю.

Телеведуча звернула увагу прихильників на справи, на які в буденному ритмі інколи бракує часу. До роботи вдома можна залучити і дітей, які теж в захваті зроблять щось нове під час карантину.

"Залишатися вдома – вимога і необхідність. А як проводити час на карантині з користю? Напишіть список справ для себе та дітей", – порадила Катя Осадча.

 
 
 
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Залишатися вдома — вимога й необхідність. А як проводити час на карантині з користю? Напишіть список справ для себе та дітей. ⠀ Заняття з дітьми заслуговують на окремий пост, напишу про це згодом. А поки рекомендую: розібрати всі речі — від одягу до кулькових ручок — за методом Марі Кондо та її магічного прибирання. Ця однойменна книга японської майстрині прибирання стала бестселером у всьому світі, адже метод справді дієвий. Я вже розібрала за ним частину речей і планую це зробити знову. Хоча у своїй книзі Марі дає на це пів року, зараз, під час карантину, ми можемо впоратися швидше. «Магічне прибирання» доступна онлайн. спорт. Навіть ті, хто зазвичай не займаються спортом, нині мають приділяти йому хоча б по 5 хвилин щоранку. В мережі є безліч п’ятихвилинних вправ для преса, деякі з них я вже взяла на озброєння. З такими простими вправами за три тижні у нас точно вималюються кубики. «сходити» до театру вдома. Метрополітен опера, Віденська опера та інші найвідоміші опери й театри зараз надають безкоштовний доступ до своїх вистав. Заходьте на сайт театру, в якому мріяли побувати, й насолоджуйтеся переглядом. Google Arts & Culture. Сайт і зручний додаток для смартфона чи планшета, де опубліковано величезну кількість творів мистецтва з різних музеїв світу. Картини можна шукати за музеями, епохами, напрямами чи митцями. Не забудьте скласти собі список тих музеїв, куди потрібно обов’язково поїхати після завершення пандемії. вивчити іноземні мови. Якщо ви мріяли підтягнути англійську чи французьку або нарешті опанувати португальську, зараз саме час це зробити. Рекомендую щоранку розклеювати по дому по 15 слів, вчити їх протягом дня, повторювати ввечері перед сном, а наступного дня складати з цими словами речення. І так постійно. За час карантину ваш словниковий запас суттєво зросте. згадати захоплення дитинства. Я в дитинстві плела макраме, вишивала й в’язала. Потім на все бракувало часу. Зараз хочу згадати в’язання.переглядати улюблені програми. Тепер, коли ви вдома, улюблену програму вже точно не пропустите. Тому зустрічаємося сьогодні о 23:30 на 1+1 «Світське життя». В ефірі щосуботи! #карантин #язалишаюсьвдома #залишаюсьвдома

Допис, поширений Katya Osadcha (@kosadcha)

Що робити вдома під час карантину:

► Розібрати всі речі. Від одягу до кулькових ручок – за методом Марі Кондо та її магічного прибирання. Ця однойменна книга японської майстрині прибирання стала бестселером у всьому світі, адже метод справді дієвий. Я вже розібрала за ним частину речей і планую це зробити знову. Хоча у своїй книзі Марі дає на це пів року, зараз, під час карантину, ми можемо впоратися швидше. "Магічне прибирання" доступне онлайн.

► Спорт. Навіть ті, хто зазвичай не займаються спортом, нині мають приділяти йому хоча б по 5 хвилин щоранку. У мережі є безліч п’ятихвилинних вправ для преса, деякі з них я вже взяла на озброєння. З такими простими вправами за три тижні у нас точно вималюються кубики.

► "Сходити" до театру вдома. Метрополітен опера, Віденська опера та інші найвідоміші опери й театри зараз надають безкоштовний доступ до своїх вистав. Заходьте на сайт театру, в якому мріяли побувати, й насолоджуйтеся переглядом.

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► Google Arts & Culture. Сайт і зручний додаток для смартфона чи планшета, де опубліковано величезну кількість творів мистецтва з різних музеїв світу. Картини можна шукати за музеями, епохами, напрямами чи митцями. Не забудьте скласти собі список тих музеїв, куди потрібно обов’язково поїхати після завершення пандемії.

► Вивчити іноземні мови. Якщо ви мріяли підтягнути англійську чи французьку або нарешті опанувати португальську, зараз саме час це зробити. Рекомендую щоранку розклеювати по дому по 15 слів, вчити їх упродовж дня, повторювати ввечері перед сном, а наступного дня складати з цими словами речення. І так постійно. За час карантину ваш словниковий запас суттєво зросте.

► Згадати захоплення дитинства. Я у дитинстві плела макраме, вишивала й в’язала. Потім на все бракувало часу. Зараз хочу згадати в’язання.

► Переглядати улюблені програми. Тепер, коли ви вдома, улюблену програму вже точно не пропустите.

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Все по темі:

Знаменитости, Карантин, Катя Осадча, Зірки, Телеведуча, Українська телеведуча.
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