Скачать
Вівторок, 24.03.2020
Коронавірус в Україні: дані на 24 березня
Коронавірус в Україні: дані на 24 березня
На Донеччині - дефіцит із захисними костюмами для лікарів
На Донеччині - дефіцит із захисними костюмами для лікарів
США закликають перенести Олімпійські ігри 2020
США закликають перенести Олімпійські ігри 2020
Що скажуть зірки знакам Зодіаку на 24 березня
Що скажуть зірки знакам Зодіаку на 24 березня

Караоке, вінегрет та бургери, або Леся Нікітюк на карантині

Караоке, вінегрет та бургери, або Леся Нікітюк на карантині
21:51 Нд, 22 Березень 2020 Телеграф apostrophe.ua Фото: Instagram

Новини шоу бізнесу:Українська телеведуча Леся Нікітюк розповіла, як проходить її карантин в рідному Хмельницькому.

Ведуча Нового каналу Леся Нікітюк на час карантину поїхала до рідного Хмельницького. Знаменитість не сумує і ділиться з публікою позитивним настроєм.

Головна порада телезірки - запастися смаколиками, адже вони забезпечують відмінний настрій, а зараз він необхідний, як ніколи.

"У нас три ящики фруктів, запас продуктів, з яких можна готувати багато смачненького, наприклад, десерт "Тирамісу", десерт із манго та чіа, пиріжки з капустою, – каже Леся. – А ще ми смажимо бургери просто біля будинку. Дружно дивимося фільми, читаємо книжки. Мама от зараз нарізає вінегрет. Сьогодні мені прийшла поштою система караоке, і тепер ми будемо співати на балконі, як італійці!".

Що робити вдома під час карантину: поради телеведучої

Крім того домашня ізоляція допомогла телеведучій уникнути зайвих витрат.

"Я як подумаю, скільки грошей я заощадила на цьому карантині, – зізналася Леся Новому каналу. – Вчора самі з татом помили машину – це вже щонайменше 500 грн залишилися в гаманці. А ще я так вимила підлогу вдома, що жоден сервіс із прибирання не впорається".

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Знаменитости, Леся Никитюк, Зірки, Телеведуча, Українська телеведуча.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Чим відрізняються надзвичаний стан і надзвичайна ситуація?
02 Відомий футбольний тренер захворів на коронавірус
03 Коронавірус в Україні: дані на 24 березня
04 Ракицький потрапив до расистського скандалу в Росії
05 Беленюк став Людиною року серед спортсменів
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Мінінфраструктури закликає перевізників відмовитись від поїздок до Туреччини
Мінінфраструктури закликає перевізників відмовитись від поїздок до Туреччини
Мороз і сонце: прогноз погоди на 24 березня
Мороз і сонце: прогноз погоди на 24 березня
Херсонщина отримала медичне обладнання з Китаю (Фото)
Херсонщина отримала медичне обладнання з Китаю (Фото)
Не забудьте перевести стрілки годинника на літній час
Не забудьте перевести стрілки годинника на літній час
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся