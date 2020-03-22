Караоке, вінегрет та бургери, або Леся Нікітюк на карантині

Новини шоу бізнесу:Українська телеведуча Леся Нікітюк розповіла, як проходить її карантин в рідному Хмельницькому.

Ведуча Нового каналу Леся Нікітюк на час карантину поїхала до рідного Хмельницького. Знаменитість не сумує і ділиться з публікою позитивним настроєм.

Головна порада телезірки - запастися смаколиками, адже вони забезпечують відмінний настрій, а зараз він необхідний, як ніколи.

"У нас три ящики фруктів, запас продуктів, з яких можна готувати багато смачненького, наприклад, десерт "Тирамісу", десерт із манго та чіа, пиріжки з капустою, – каже Леся. – А ще ми смажимо бургери просто біля будинку. Дружно дивимося фільми, читаємо книжки. Мама от зараз нарізає вінегрет. Сьогодні мені прийшла поштою система караоке, і тепер ми будемо співати на балконі, як італійці!".

Крім того домашня ізоляція допомогла телеведучій уникнути зайвих витрат.

"Я як подумаю, скільки грошей я заощадила на цьому карантині, – зізналася Леся Новому каналу. – Вчора самі з татом помили машину – це вже щонайменше 500 грн залишилися в гаманці. А ще я так вимила підлогу вдома, що жоден сервіс із прибирання не впорається".