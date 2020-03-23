Скачать
Вівторок, 24.03.2020
Коронавірус в Україні: дані на 24 березня
Коронавірус в Україні: дані на 24 березня
На Донеччині - дефіцит із захисними костюмами для лікарів
На Донеччині - дефіцит із захисними костюмами для лікарів
США закликають перенести Олімпійські ігри 2020
США закликають перенести Олімпійські ігри 2020
Що скажуть зірки знакам Зодіаку на 24 березня
Що скажуть зірки знакам Зодіаку на 24 березня

35-річна донька американського сенатора Меган Маккейн оголосила про вагітність

35-річна донька американського сенатора Меган Маккейн оголосила про вагітність
10:54 Пн, 23 Березень 2020 Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:На публічну заяву вона зважилася після того, як минулоріч втратила дитину.

Майбутня матуся вирішила самоізолюватися у розпал пандемії коронавірусу.

Вчора, 22 березня, на особистій сторінці в інстаграмі Меган Маккейн опублікувала розлогий допис, яким оприлюднила свою вагітність. Після двох з половиною років шлюбу з письменником Беном Доменеком вона чекає на появу первістка. 

"Ми з чоловіком Беном дізналися, що я вагітна. Хоча я не так планувала оголошувати свою вагітність, ми і наші сім'ї раді поділитися новинами з вами", – розпочала допис Меган Маккейн. Донька американського сенатора побудувала успішну телевізійну кар'єру. Вона ведуча ток-шоу The View на ABC, яка продовжила випуск, незважаючи на пандемію коронавірусу.

 
 
 
Переглянути цей допис в Instagram

Personal news.

Допис, поширений Meghan McCain (@meghanmccain)

Меган прийняла рішення не відмовлятися від зйомок програми, а продовжити їх в самоізоляції з дому: "Я консультувалася зі своїми лікарями. Вони порадили для моєї безпеки та безпеки нашої дитини залишатися дуже пильною та обмежити кількість людей, з якими я контактую". Саме тому вона зможе продовжувати зв'язуватися з лікарями, медсестрами, фармацевтами та журналістам, які знаходяться в епіцентрі боротьби з коронавірусом. 

Симптоми коронавірусу, розписані по днях

Варто наголосити, що Меган Маккейн та Бен Доменек втратили дитину минулого року. Вона запевнила, що викидень стався через стрес та її необережність до свого стану. Крім того, Меган вже 35 і вона вважає такий вік застарим для першої вагітності. Їй вдалося побороти спустошеність, а зараз вона продовжує ретельно вивчати всі аспекти материнства. 

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Сенатор, Донька, Вагітна, Меган Маккейн, Бен Доменек.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Чим відрізняються надзвичаний стан і надзвичайна ситуація?
02 Відомий футбольний тренер захворів на коронавірус
03 Коронавірус в Україні: дані на 24 березня
04 Ракицький потрапив до расистського скандалу в Росії
05 Беленюк став Людиною року серед спортсменів
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Мінінфраструктури закликає перевізників відмовитись від поїздок до Туреччини
Мінінфраструктури закликає перевізників відмовитись від поїздок до Туреччини
Мороз і сонце: прогноз погоди на 24 березня
Мороз і сонце: прогноз погоди на 24 березня
Херсонщина отримала медичне обладнання з Китаю (Фото)
Херсонщина отримала медичне обладнання з Китаю (Фото)
Не забудьте перевести стрілки годинника на літній час
Не забудьте перевести стрілки годинника на літній час
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся