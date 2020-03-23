35-річна донька американського сенатора Меган Маккейн оголосила про вагітність

Майбутня матуся вирішила самоізолюватися у розпал пандемії коронавірусу.
Вчора, 22 березня, на особистій сторінці в інстаграмі Меган Маккейн опублікувала розлогий допис, яким оприлюднила свою вагітність. Після двох з половиною років шлюбу з письменником Беном Доменеком вона чекає на появу первістка.
"Ми з чоловіком Беном дізналися, що я вагітна. Хоча я не так планувала оголошувати свою вагітність, ми і наші сім'ї раді поділитися новинами з вами", – розпочала допис Меган Маккейн. Донька американського сенатора побудувала успішну телевізійну кар'єру. Вона ведуча ток-шоу The View на ABC, яка продовжила випуск, незважаючи на пандемію коронавірусу.
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Меган прийняла рішення не відмовлятися від зйомок програми, а продовжити їх в самоізоляції з дому: "Я консультувалася зі своїми лікарями. Вони порадили для моєї безпеки та безпеки нашої дитини залишатися дуже пильною та обмежити кількість людей, з якими я контактую". Саме тому вона зможе продовжувати зв'язуватися з лікарями, медсестрами, фармацевтами та журналістам, які знаходяться в епіцентрі боротьби з коронавірусом.
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Happy Birthday baby. My wild, rebel heart partner in this life and the next. I love you more than I ever thought was possible. I am forever grateful for you ~ especially your intensity, grit, passion and conviction. Here’s to 138 more years lighting the world on fire together...
Варто наголосити, що Меган Маккейн та Бен Доменек втратили дитину минулого року. Вона запевнила, що викидень стався через стрес та її необережність до свого стану. Крім того, Меган вже 35 і вона вважає такий вік застарим для першої вагітності. Їй вдалося побороти спустошеність, а зараз вона продовжує ретельно вивчати всі аспекти материнства.