35-річна донька американського сенатора Меган Маккейн оголосила про вагітність

Новини шоу бізнесу:На публічну заяву вона зважилася після того, як минулоріч втратила дитину.

Майбутня матуся вирішила самоізолюватися у розпал пандемії коронавірусу.

Вчора, 22 березня, на особистій сторінці в інстаграмі Меган Маккейн опублікувала розлогий допис, яким оприлюднила свою вагітність. Після двох з половиною років шлюбу з письменником Беном Доменеком вона чекає на появу первістка.

"Ми з чоловіком Беном дізналися, що я вагітна. Хоча я не так планувала оголошувати свою вагітність, ми і наші сім'ї раді поділитися новинами з вами", – розпочала допис Меган Маккейн. Донька американського сенатора побудувала успішну телевізійну кар'єру. Вона ведуча ток-шоу The View на ABC, яка продовжила випуск, незважаючи на пандемію коронавірусу.

Переглянути цей допис в Instagram Personal news. Допис, поширений Meghan McCain (@meghanmccain) 22 Бер 2020 р. о 12:57 PDT

Меган прийняла рішення не відмовлятися від зйомок програми, а продовжити їх в самоізоляції з дому: "Я консультувалася зі своїми лікарями. Вони порадили для моєї безпеки та безпеки нашої дитини залишатися дуже пильною та обмежити кількість людей, з якими я контактую". Саме тому вона зможе продовжувати зв'язуватися з лікарями, медсестрами, фармацевтами та журналістам, які знаходяться в епіцентрі боротьби з коронавірусом.

Варто наголосити, що Меган Маккейн та Бен Доменек втратили дитину минулого року. Вона запевнила, що викидень стався через стрес та її необережність до свого стану. Крім того, Меган вже 35 і вона вважає такий вік застарим для першої вагітності. Їй вдалося побороти спустошеність, а зараз вона продовжує ретельно вивчати всі аспекти материнства.