Скачать
Вівторок, 24.03.2020
Коронавірус в Україні: дані на 24 березня
Коронавірус в Україні: дані на 24 березня
На Донеччині - дефіцит із захисними костюмами для лікарів
На Донеччині - дефіцит із захисними костюмами для лікарів
США закликають перенести Олімпійські ігри 2020
США закликають перенести Олімпійські ігри 2020
Що скажуть зірки знакам Зодіаку на 24 березня
Що скажуть зірки знакам Зодіаку на 24 березня

Бен Аффлек закрутив роман з Аною де Армас (Фото)

Бен Аффлек закрутив роман з Аною де Армас (Фото)
11:04 Пн, 23 Березень 2020 Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Поки весь світ намагається не нудьгувати на карантині, голлівудська пара Ана де Армас та Бен Аффлек щасливо проводять будні разом.

Інсайдери стверджують, що їхні почуття перейшли на новий рівень, а знаменита красуня закохалась у значно старшого бойфренда.

Як вони розповіли британському таблоїду The Daily Mail, 31-річна Ана де Армас та 47-річний Бен Аффлек наразі перебувають на карантині в Лос-Анджелесі. Пара оселилась у маєтку голлівудського актора та насолоджується спілкуванням один з одним.

Ана дуже щаслива з Беном. Вона любить проводити час з ним, між ними є хімія, і їм весело разом, – розповів інсайдер. 

Після зустрічі з Аною де Армас Бен Аффлек суттєво змінився. Він більше не виглядає як людина з алкозалежністю та, здається, веде здоровий спосіб життя. Актори залюбки гуляють вулицями Лос-Анджелеса із горнятком кави. 

За словами інсайдера, колишня дружина Аффлека Дженніфер Гарнер схвалює вибір його обраниці. Сама акторка вже давно не має почуттів до нього, тому рада, що Бен налагодив особисте життя.

"Джен давно не відчуває до Бена романтичних почуттів. Вона вважає його своїм другом і добрим батьком для їхніх дітей, поважає його. У неї все добре в особистому житті, Джен підтримує Бена і щаслива за нього і його нові стосунки", – додав інсайдер з близького оточення Аффлека. 

Як відомо, Бен та Ана познайомились на зйомках Бен Аффлек закрутив роман з колегою по фільму, – ЗМІ кінострічки "Глибока вода". Пара спершу приховувала свої почуття, відтак навіть колеги по знімальному майданчику не підозрювали, що актори закрутили роман. Згодом Бен Аффлек та Ана де Армас поїхали на відпочинок до Куби та Коста-Рико, де їх помітили папараці.

35-річна донька американського сенатора Меган Маккейн оголосила про вагітність

Самі актори поки не коментують чуток ЗМІ, однак щоразу з'являються на прогулянках разом. А от інсайдери не припиняють говорити, що стосунки в Бена та Ани серйозні та можуть закінчитись шлюбом.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Роман, Бен Аффлек, Карантин, Ана де Армас, Кохання, Стосунки, Почуття.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Чим відрізняються надзвичаний стан і надзвичайна ситуація?
02 Відомий футбольний тренер захворів на коронавірус
03 Коронавірус в Україні: дані на 24 березня
04 Ракицький потрапив до расистського скандалу в Росії
05 Беленюк став Людиною року серед спортсменів
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Мінінфраструктури закликає перевізників відмовитись від поїздок до Туреччини
Мінінфраструктури закликає перевізників відмовитись від поїздок до Туреччини
Мороз і сонце: прогноз погоди на 24 березня
Мороз і сонце: прогноз погоди на 24 березня
Херсонщина отримала медичне обладнання з Китаю (Фото)
Херсонщина отримала медичне обладнання з Китаю (Фото)
Не забудьте перевести стрілки годинника на літній час
Не забудьте перевести стрілки годинника на літній час
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся