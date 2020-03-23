Сабріна Даур дружина Ідріса Ельби підхопила коронавірус від чоловіка

Новини шоу бізнесу:Сабріна Дfур відмовилася від самоізоляції та залишилася поряд з чоловіком, незважаючи на відсутність симптомів.

Зірок світового масштабу не оминає смартельний вірус. Так, Ідріс Ельба відверто розповів прихильникам про свою недугу та повідомляв про своє самопочуття впродовж наступних днів. Актор також зізнався, що його дружина 31-річна Сабріна Доур перебуває поряд з ним, незважаючи на застереження медиків. Як наслідок – вона підхопила хворобу слідом за коханим.

Про свою недугу Сабріна повідомила під час віртуального спілкування з американською ведучою Опрою Вінфрі. Вона наголосила, що позитивні результати тесту не стали для неї несподіванкою, вона була готова розділити страждання та недугу свого обранця.

Я хотіла бути з ним. Це інстинкт дружини. Ти хочеш піти і потурбуватися. Я, можливо, могла б зважитися, ізолюватися в окремій кімнаті або залишитися подалі, і я впевнена, що люди приймають ці складні рішення. Але я вирішила бути з ним, – пояснила Сабріна Доур.

Подружжя також заявило, вони турбуються про те, що їхній діагноз підтвердився, але не відчувають жодних симптомів. Дружина Ідріса Ельби зізналася, що щаслива проводити час спільно з чоловіком та насолоджується його романтичною грою на гітарі.

Нагадаємо, що під час прямої трансляції на Periscope актор оголосив, що його дружина відмовилася від самоізоляції. Ідріс Ельб зазначив, що прийняв таке ж саме рішення, якби його кохана була інфікованою: "Просто для пояснення, Сабріна хотіла бути зі мною. Скільки б ми не говорили про те, щоб вона до мене не приходила, вона однаково це зробила. Вона хотіла. Я люблю її ще більше за це, і я б зробив те ж саме для неї. Хто я, щоб відмовитися від підтримки моєї дружини? Як би я не хотів, щоб вона була в безпеці, ми оцінили цей ризик і вирішили бути разом".

Станом на 22 березня загальна кількість інфікованих новим коронавірусом у світі становить 303 816 осіб. Першу сходинку за кількістю хворих продовжує займати Китай – більше 81 тисячі заражених. Зафіксовано 12 966 смертей від недуги, проте понад 91 тисячі людей вдалося побороти хворобу.