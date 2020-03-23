Знімок без бюстгальтера Емілі Ратаковскі набрав мільйон лайків (Фото)

Новини шоу бізнесу:Американська модель і актриса Емілі Ратаковскі поділилася з фоловерами пікантним кадром.

28-річна знаменитість опублікувала в Instagram фотографію, на якій позує без бюстгальтера, прикриваючи оголені груди руками. Знімок набрав понад 1 млн лайків менш, ніж за добу.

У коментарях фани зірки, вже за традицією, захоплювалися її сексуальністю, яку вона регулярно демонструє в соцмережах.

"Як завжди, дуже гаряче!", "Сексі леді", "Красуня", "Дуже сексуально!", - пишуть в Мережі.

Переглянути цей допис в Instagram Tb Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata) 22 Бер 2020 р. о 12:47 PDT

Відзначимо, в кінці січня Ратаковскі поділилася відвертими кадрами з рекламної кампанії своєї нової колекції білизни. Зірка опублікувала в Instagram фото і відео, зроблені для реклами нової колекції білизни та бодісьютів її бренду Inamorata. На нових кадрах Емілі позувала в комплектах білизни і боді, виконаних з повністю прозорого чорного матеріалу.