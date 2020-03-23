Знімок без бюстгальтера Емілі Ратаковскі набрав мільйон лайків (Фото)

28-річна знаменитість опублікувала в Instagram фотографію, на якій позує без бюстгальтера, прикриваючи оголені груди руками. Знімок набрав понад 1 млн лайків менш, ніж за добу.
У коментарях фани зірки, вже за традицією, захоплювалися її сексуальністю, яку вона регулярно демонструє в соцмережах.
"Як завжди, дуже гаряче!", "Сексі леді", "Красуня", "Дуже сексуально!", - пишуть в Мережі.
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Відзначимо, в кінці січня Ратаковскі поділилася відвертими кадрами з рекламної кампанії своєї нової колекції білизни. Зірка опублікувала в Instagram фото і відео, зроблені для реклами нової колекції білизни та бодісьютів її бренду Inamorata. На нових кадрах Емілі позувала в комплектах білизни і боді, виконаних з повністю прозорого чорного матеріалу.