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Знімок без бюстгальтера Емілі Ратаковскі набрав мільйон лайків (Фото)

Знімок без бюстгальтера Емілі Ратаковскі набрав мільйон лайків (Фото)
22:24 Пн, 23 Березень 2020 Телеграф nv.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Американська модель і актриса Емілі Ратаковскі поділилася з фоловерами пікантним кадром.

28-річна знаменитість опублікувала в Instagram фотографію, на якій позує без бюстгальтера, прикриваючи оголені груди руками. Знімок набрав понад 1 млн лайків менш, ніж за добу.

У коментарях фани зірки, вже за традицією, захоплювалися її сексуальністю, яку вона регулярно демонструє в соцмережах.

"Як завжди, дуже гаряче!", "Сексі леді", "Красуня", "Дуже сексуально!", - пишуть в Мережі.

 
 
 
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Tb

Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata)

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Відзначимо, в кінці січня Ратаковскі поділилася відвертими кадрами з рекламної кампанії своєї нової колекції білизни. Зірка опублікувала в Instagram фото і відео, зроблені для реклами нової колекції білизни та бодісьютів її бренду Inamorata. На нових кадрах Емілі позувала в комплектах білизни і боді, виконаних з повністю прозорого чорного матеріалу.

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Модель, Instagram, Лайки, Емили Ратаковски, Фолловери, Пікантне Фото.
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