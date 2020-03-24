Ані Лорак продемонструвала стрункі форми в обтягуючих легінсах (Фото)

41-річна артистка розмістила в Instagram чорно-білі фото, на яких продемонструвала стрункі форми в облягаючих легінсах і кроп-топі. Лорак також похвалилася розтяжкою, показавши фанам, як підтримує себе у формі на карантині.
"Завжди можна покращувати себе!", - написала вона, супроводивши публікацію хештегом "спорт" і "сила".
У коментарях фоловери захопилися стрункими формами зірки, але також висловили розчарування її обличчям, яке після пластичних операцій стало практично невпізнанним:
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"А де поділися гарні індивідуальні губки Кароліни? Що за стандартний качиний дзьобик? Навіщо? Ти і так прекрасна!", "Але фігура шикарна", "Шикарні форми", "Лорак на спорті", "Просто вау", - пишуть в Мережі.