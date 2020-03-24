Ані Лорак продемонструвала стрункі форми в обтягуючих легінсах (Фото)

Новини шоу бізнесу:Українська співачка Ані Лорак, яка живе і працює в Росії, поділилася з фанами серією нових знімків.

41-річна артистка розмістила в Instagram чорно-білі фото, на яких продемонструвала стрункі форми в облягаючих легінсах і кроп-топі. Лорак також похвалилася розтяжкою, показавши фанам, як підтримує себе у формі на карантині.

"Завжди можна покращувати себе!", - написала вона, супроводивши публікацію хештегом "спорт" і "сила".