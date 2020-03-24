Тіна Кароль поділилась відео, як вони з сином проводять час на карантині (Відео)

У короткому ролику 35-річна зірка зображена зі своїм сином, який через коронавірусну пандемію перервав навчання в Англії.
Ролик знятий на задньому дворі будинку Кароль під Києвом. Зокрема, під час карантину співачка і її син залишаються в своєму будинку в селі Зазим'я, в Броварському районі Київської області.
"Під час карантину залишайся вдома!", - закликала зірка своїх фоловерів.
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У відео співачка зазначила, що на карантині можна зайнятися чимось корисним, а також разом з сином додала, що "бути разом вдома - дуже круто".
Нагадаємо, сина Веніаміна співачка народила 18 листопада 2008 року від чоловіка, українського продюсера Євгена Огіра, який помер на 33 році життя від раку шлунка в квітні 2013 року.