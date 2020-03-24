Тіна Кароль поділилась відео, як вони з сином проводять час на карантині (Відео)

Новини шоу бізнесу:Українська співачка Тіна Кароль поділилася з фанами новим відео, в якому показала, як вони з сином Веніаміном проводять час на карантині.

У короткому ролику 35-річна зірка зображена зі своїм сином, який через коронавірусну пандемію перервав навчання в Англії.

Ролик знятий на задньому дворі будинку Кароль під Києвом. Зокрема, під час карантину співачка і її син залишаються в своєму будинку в селі Зазим'я, в Броварському районі Київської області.

"Під час карантину залишайся вдома!", - закликала зірка своїх фоловерів.

Переглянути цей допис в Instagram Під час карантину залишайтеся вдома! #тинакароль Допис, поширений Тина Кароль (@tinakarol_fantina) 23 Бер 2020 р. о 4:29 PDT

У відео співачка зазначила, що на карантині можна зайнятися чимось корисним, а також разом з сином додала, що "бути разом вдома - дуже круто".

Нагадаємо, сина Веніаміна співачка народила 18 листопада 2008 року від чоловіка, українського продюсера Євгена Огіра, який помер на 33 році життя від раку шлунка в квітні 2013 року.